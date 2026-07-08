TIERRA DEL FUEGO REPUDIA EL TRÁNSITO NO INFORMADO DE UN BUQUE DE GUERRA BRITÁNICO POR ESPACIOS MARÍTIMOS BAJO JURISDICCIÓN ARGENTINA

Tierra del Fuego 08/07/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su más enérgico repudio ante el tránsito del buque de guerra británico HMS Medway por espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, sin la debida comunicación previa a las autoridades nacionales competentes.

El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, sostuvo que el episodio “no puede ser leído como una simple omisión administrativa ni como un hecho aislado”, sino como “una nueva muestra de la mala fe y británica en el Atlántico Sur”.

“Estamos frente a una provocación inadmisible. El Reino Unido mantiene una ocupación colonial ilegítima sobre una parte de nuestro territorio provincial y nacional, militariza el Atlántico Sur, explota unilateralmente recursos naturales que no le pertenecen y ahora desplaza un buque de guerra sin respetar siquiera los mecanismos mínimos de información y confianza”, afirmó el funcionario.

A su vez, el Secretario remarcó que el hecho reviste especial gravedad por haberse producido a escasos días de que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución sobre la Cuestión Malvinas, y de que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos reiterara el llamado a la República Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

“Hace apenas dos semanas, la comunidad internacional volvió a decir con claridad que la única forma de poner fin a la especial y particular situación colonial de la Cuestion Malvinas es mediante la negociación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. La respuesta británica es el despliegue de un buque de guerra en desprecio por el derecho internacional”, señaló.

“El Reino Unido viola las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión Malvinas, en particular aquellas que llaman a negociar la soberanía y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa se encuentra pendiente. También contradice las resoluciones que condenan la militarización de territorios sometidos al proceso de descolonización”, expresó Dachary.

Asimismo, el Secretario fueguino advirtió que el tránsito no informado de una unidad naval británica “viola los objetivos y principios de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, creada por la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El Atlántico Sur debe ser una zona de paz, cooperación, desarrollo y diálogo entre los pueblos de América del Sur y África. La presencia ilegal militar británica, la base ilegal de Monte Agradable y el desplazamiento de buques de guerra son incompatibles con ese espíritu. No puede haber paz regional mientras una potencia extrarregional sostenga una estructura militar colonial en nuestras Islas Malvinas”, afirmó.

Finalmente, Dachary manifestó la importancia de convocar a los países de la región a reafirmar su compromiso con la desmilitarización del Atlántico Sur y con la solución pacífica de la disputa de soberanía.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son argentinos y fueguinos. Desde Tierra del Fuego vamos a seguir denunciando cada acto unilateral británico que pretenda consolidar la ocupación colonial, militarizar nuestra región o vulnerar los derechos soberanos de la República Argentina”, concluyó.

Nota publicada por este medio en el día de ayer 7 de julio.