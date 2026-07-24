TIERRA DEL FUEGO PERMANECE BAJO ALERTA AMARILLA POR TEMPERATURAS EXTREMAS

Tierra del Fuego 24/07/2026.- La Secretaría de Protección Civil informa que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Tierra del Fuego permanecerá bajo condiciones de frío intenso durante los próximos días, con una alerta amarilla por temperaturas extremas vigente durante este viernes 24 de julio.

Hasta el lunes 27 se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre los 2 °C y los -10 °C, con registros que podrían descender de manera puntual por debajo de los -13 °C. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 6 °C y los -1 °C.

A partir del martes 28 y hasta el viernes 31 de julio inclusive, se espera el ingreso de una masa de aire de origen antártico que provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda la provincia. Durante ese período se estiman mínimas de entre -6 °C y -18 °C, con valores inferiores a los -20 °C en algunos sectores, mientras que las máximas oscilarán entre los 2 °C y los -6 °C.

Estas condiciones estarán acompañadas por precipitaciones aisladas, principalmente en forma de nieve, durante los días viernes 24 y sábado 25, entre el lunes 27 y el martes 28, y nuevamente el viernes 31 de julio. Además, se prevé la presencia de humedad, neblina y bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad y favorecer la formación de hielo sobre calzadas y veredas.

Se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo y prestar especial atención al cuidado de niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Para calefaccionar los hogares de forma segura, es fundamental mantener una ventilación permanente de los ambientes, controlar el correcto funcionamiento de los artefactos a gas con personal matriculado y no utilizar hornallas u hornos como método de calefacción.

También se aconseja resguardar a las mascotas en espacios secos y protegidos.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 103.