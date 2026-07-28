Tierra del Fuego perdió más de $200 mil millones en salarios por la destrucción de empleo durante el gobierno de Milei, ¿cuanto perdió Rio Grande?

Rio Grande 28/07/2026.- El informe de CEPA revela que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se destruyeron 10.190 empleos registrados en la provincia. Con un salario promedio de $1.700.000, la pérdida mensual supera los $17 mil millones y la anual asciende a más de $207 mil millones. El impacto acumulado de los 29 meses de gestión es devastador para el consumo, la recaudación y la economía fueguina.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) midió el impacto del gobierno de Javier Milei sobre el empleo registrado en Tierra del Fuego. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la provincia perdió 10.190 puestos de trabajo en sectores privados, públicos, de la construcción y servicios.

El promedio salarial de estos empleos era de $1.700.000 mensuales, lo que implica:

$17.323 millones menos cada mes en los bolsillos de los trabajadores fueguinos.

en los bolsillos de los trabajadores fueguinos. $207.876 millones menos por año en la economía provincial.

en la economía provincial. En los 29 meses de gestión de Milei, la pérdida acumulada supera los $500.000 millones, un golpe directo al consumo interno y a la recaudación provincial.

Impacto interanual acumulado

Interanual: la comparación entre marzo 2025 y marzo 2026 muestra una caída sostenida del empleo y del ingreso disponible.

la comparación entre marzo 2025 y marzo 2026 muestra una caída sostenida del empleo y del ingreso disponible. Acumulado en 29 meses: la sumatoria de salarios perdidos equivale a más de medio billón de pesos, cifra que refleja el vaciamiento de la capacidad de consumo y ahorro de las familias fueguinas.

Las consecuencias para la provincia.

Consumo interno: supermercados y comercios registran caídas de ventas superiores al 30%, correlacionadas con la pérdida de ingresos.

supermercados y comercios registran caídas de ventas superiores al 30%, correlacionadas con la pérdida de ingresos. Recaudación provincial: menos impuestos por actividad y consumo, debilitando las finanzas públicas.

menos impuestos por actividad y consumo, debilitando las finanzas públicas. Industria y construcción: sectores clave en Río Grande y Ushuaia reducen personal y capacidad productiva.

sectores clave en Río Grande y Ushuaia reducen personal y capacidad productiva. Efecto multiplicador: cada empleo perdido arrastra a proveedores, comercios y servicios, amplificando la recesión.

El ajuste de Milei no solo destruyó más de 10.000 empleos registrados en Tierra del Fuego, sino que implicó una pérdida anual superior a $200 mil millones y un acumulado de más de medio billón de pesos en 29 meses. El resultado es un deterioro estructural del consumo, la recaudación y el empleo provincial, que deja a Tierra del Fuego en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la crisis nacional.

Cuanto perdió Rio Grande en 29 meses de gestión libertaria.

Río Grande perdió más de $12 mil millones por mes y $145 mil millones por año en salarios desde el inicio del gobierno de Milei, con un acumulado superior a $350 mil millones en 29 meses. La ciudad, que fue el corazón industrial de Tierra del Fuego, hoy enfrenta una contracción severa del consumo, caída de la recaudación y parálisis en sectores estratégicos como la electrónica, el comercio minorista y el petróleo.

Industria (60 %) → 4.280 empleos → $7.276 millones mensuales

→ 4.280 empleos → Comercio (30 %) → 2.140 empleos → $3.638 millones mensuales

→ 2.140 empleos → Petróleo y servicios energéticos (10 %) → 713 empleos → $1.212 millones mensuales

→ 713 empleos → Río Grande, la ciudad concentra aproximadamente el 70 % del empleo provincial (por su peso industrial, comercial y energético).

Fuente: CEPA y www.lalicuadoratdf.com.ar