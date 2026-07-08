Tierra del Fuego: Incautan 11.230 atados de cigarrillos en el Límite Internacional Fronterizo con la República de Chile

Tierra del Fuego 08/07/2026.- El rodado, de patente extranjera, fue hallado varado y sin ocupantes en cercanías al Hito XIII, con el cargamento oculto en su interior debajo de frazadas y bolsas de dormir.

Efectivos de la Sección Reforzada Paso Internacional «San Sebastián» realizaban un patrullaje cuando vieron la presencia de un vehículo marca Hyundai, modelo Terracan (dominio de la República de Chile), el cual se hallaba varado en un cauce de agua y sin ocupantes en su interior.

Al observar en su interior, los uniformados observaron que el rodado transportaba bultos con mercadería de origen extranjero acondicionados debajo de frazadas y bolsas de dormir.

Ante esa situación, con autorización del Magistrado Interviniente, los gendarmes efectuaron el traslado del vehículo y de la carga hasta el asiento de la subunidad.

Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron 11.230 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, dispuso el labrado de las actuaciones de rigor y el secuestro preventivo de la mercadería y del rodado. Como así también, el decomiso de dos teléfonos celulares y dos pendrives hallados en el habitáculo.

Fuente: www.argentina.gob.ar