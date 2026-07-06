Tierra del Fuego: el ajuste fiscal recortó $13.926 millones en el primer semestre de 2026

Tierra del Fuego 06/07/2026.- Esto representa un 3 % aproximadamente de caída. Durante el primer semestre de 2026, la isla recibió $426.634 millones, lo que representa una caída real del 3 % respecto al mismo período de 2025. Esta merma equivale a $13.926 millones menos en términos de poder de compra, un recorte que impacta en la financiación de servicios esenciales y en la estructura salarial del sector público de Tierra del Fuego.

La provincia de Tierra del Fuego vive un adverso escenario económico y lo dejó en evidencia en los últimos días con la publicación de un informe que demuestra el ajuste fiscal. La pérdida de recursos nacionales fue contundente y se vio una pérdida marcada del poder adquisitivo en las transferencias automáticas, afectando la capacidad operativa.

Durante el primer semestre de 2026, la isla recibió $426.634 millones, lo que representa una caída real del 3 % respecto al mismo período de 2025. Esta merma equivale a $13.926 millones menos en términos de poder de compra, un recorte que impacta en la financiación de servicios esenciales y en la estructura salarial del sector público de Tierra del Fuego .

El mes de junio ratificó la tendencia negativa: los $80.350 millones transferidos se tradujeron en una baja real del 4,1 %, en línea con el promedio nacional. La caída se explica principalmente por el desplome de la Coparticipación Federal de Impuestos, que representa casi el 80 % de los ingresos automáticos y sufrió un retroceso del 8,4 % interanual, arrastrado por la menor recaudación del Impuesto a las Ganancias.

Tierra del Fuego sufrió un ajuste fiscal del 3 % en el primer semestre del año.

En contraste, los regímenes especiales ofrecieron un alivio parcial con un incremento real del 17,1 % en junio, impulsado por el Régimen de Energía Eléctrica (+30,8 %) y el Impuesto a los Bienes Personales (+10,1 %). Sin embargo, el volumen de estos fondos no alcanza para compensar la caída de la coparticipación tradicional, dejando a la provincia en una posición vulnerable.

De manera paradójica, la provincia es de las que mayor transferencia per cápita tienen.

Además, desde Tierra del Fuego remarcaron que los datos son realmente llamativos debido a que es la jurisdicción que mayor transferencia per cápita del país recibe ($2.344.105 en el semestre) . No obstante, los costos fijos que conlleva la conectividad, la infraestructura y la logística insular son un golpe que contrarresta la supuesta ventaja inicial.

Operativo Invierno: Vialidad despeja rutas en Tierra del Fuego

Vialidad trabaja para evitar accidentes viales.

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con tareas de despeje de nieve en distintas rutas de Tierra del Fuego, garantizando la seguridad y la conectividad durante un invierno marcado por la humedad y las nevadas intensas. La presidenta Ileana Zarantonello destacó el trabajo de la flota compuesta por motoniveladoras, mecánicos y operarios en zonas donde la nieve alcanzó hasta 15 centímetros.

La DPV mantiene presencia en Tolhuin, Río Grande y Puerto Almanza con guardias disponibles las 24 horas, y pidió a los usuarios transitar con precaución. Se recomienda el uso de cadenas en vehículos pesados y cubiertas adecuadas en livianos, además de respetar las indicaciones del personal vial para evitar accidentes.

Fuente: minutoneuquen.com