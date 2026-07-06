TERRA IGNIS ENERGÍA Y AUSTRAL PETRÓLEO, GAS Y ELECTRICIDAD FORMALIZARON LA UTE PARA CONSTRUIR LA NUEVA USINA EN USHUAIA

Tierra del Fuego 06/07/2026.- El acuerdo contempla una inversión de USD 70 millones. Representa una de las inversiones internacionales más importantes para Tierra del Fuego en las últimas décadas.

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, y el presidente de Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., Yun Yo Lin, suscribieron el contrato de constitución de una Unión Transitoria de Empresas, (UTE) destinada al desarrollo de una nueva usina de generación eléctrica en la ciudad de Ushuaia.

La firma formaliza una alianza estratégica entre ambas empresas para el desarrollo, la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y la explotación comercial de la futura usina, que contará con tecnología de ciclo combinado y una capacidad de 60 MW.

El proyecto contempla una inversión de USD 70 millones, destinada al desarrollo de infraestructura energética que permitirá fortalecer la capacidad de generación eléctrica de Ushuaia.

En este esquema de trabajo conjunto, Austral tendrá a su cargo el diseño, la ingeniería, la construcción y el financiamiento integral del proyecto, mientras que Terra Ignis aportará la parcela destinada al emplazamiento de la futura usina, y llevará adelante las gestiones institucionales, ambientales y regulatorias necesarias para su desarrollo. Asimismo, participará en la futura etapa de operación y comercialización de la energía.

La constitución de la Unión Transitoria representa un nuevo paso en la consolidación de Terra Ignis como empresa energética provincial, fortaleciendo su participación en proyectos estratégicos de infraestructura mediante alianzas con el sector privado.

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, destacó al respecto que “como Terra Ignis hemos trabajado para la realización de los estudios técnicos, de factibilidad y de impacto ambiental, lo que nos permite integrar el comité operativo y participar en las decisiones estratégicas del proyecto. Se trata de una nueva central de generación, con mayor potencia, que brindará la capacidad necesaria para acompañar el crecimiento y la proyección de la ciudad».

Por su parte, la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, afirmó que el acuerdo «nos permite tener la solución definitiva en la generación eléctrica para Ushuaia».

«Hoy tenemos un consumo potencial en Ushuaia de aproximadamente 46 MW y, con esta nueva central, contaremos con una capacidad inicial de 60 MW, lo que permitirá acompañar el crecimiento de nuevos eslabones productivos que la ciudad necesita», agregó.

Finalmente, el presidente de Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., Yun Yo Lin, expresó: «Es un día importante para Tierra del Fuego y para nuestra empresa, que confía en Argentina.»

«Esta firma demuestra la confianza en las autoridades con quienes venimos trabajando desde hace muchos años. Estamos convencidos de que este proyecto abrirá la puerta a nuevas inversiones provenientes de China, no solo para Ushuaia sino también para el país», concluyó.

La firma contó con el acompañamiento, de manera virtual, además de la ministra de Energía del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, en representación de los accionistas de Terra Ignis Energía S.A. También participaron la gerenta Legal e Institucional de Terra Ignis, Verónica Tito; la gerente de Administración y Finanzas, Agustina Victoria Blanco; el director Alejandro Eloff; y la síndica Evelyn Ruiz Huacache.