Tierra del Fuego 09/07/2026.- La venta de más de 2.900 m² de tierras de la Armada Argentina en Ushuaia, dispuesta por la Resolución AABE 101/2026 y ejecutada por decreto presidencial, no solo pone en cuestión la soberanía nacional en el Atlántico Sur, sino que expone una grave vulneración de la autonomía provincial y municipal. Ademas el silencio oficial, de las cámaras de comercio y turismo, de los diputados y senadores libertarios; Rodríguez, Pauli, Coto y Monte de Oca, de la legislatura, el fiscal de estado y la justicia provincial y federal.

El Gobierno Nacional avanzó en la desafectación del predio sin consulta ni información oficial al gobierno de Tierra del Fuego ni al municipio de Ushuaia. Este proceder centralista desconoce la Constitución y las facultades de las jurisdicciones locales en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana.

Violación de la Autonomía.

Provincia y municipio desplazados: Tierra del Fuego y Ushuaia no recibieron notificación ni participaron en la decisión.

Tierra del Fuego y Ushuaia no recibieron notificación ni participaron en la decisión. Instituciones en silencio: La Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Legislatura provincial, el Fiscal de Estado y la Justicia no se manifestaron públicamente sobre el tema.

La Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Legislatura provincial, el Fiscal de Estado y la Justicia no se manifestaron públicamente sobre el tema. Consecuencia: La falta de reacción institucional refuerza la percepción de que las decisiones sobre bienes estratégicos se toman en Buenos Aires, sin control ni debate en el territorio afectado.

Estratégicamente instalado y podría ser comprado por extranjeros.

Resolución AABE 101/2026

Fecha de firma: 26 de junio de 2026

26 de junio de 2026 Publicación: Boletín Oficial de la República Argentina

Boletín Oficial de la República Argentina Objeto: Desafectación y venta de un predio de la Armada Argentina en Ushuaia.

Desafectación y venta de un predio de la Armada Argentina en Ushuaia. Superficie: 2.939 m² (aprox. 3.000 m²).

2.939 m² (aprox. 3.000 m²). Ubicación: Entre las calles Yaganes, Horeb y 44 Héroes del ARA San Juan , próximo a la planta Orión, dentro de la Base Naval Ushuaia.

Entre las calles , próximo a la planta Orión, dentro de la Base Naval Ushuaia. Ministerio de Defensa (agosto 2025): Dictaminó que no existían previsiones de uso futuro para el predio.

Dictaminó que no existían previsiones de uso futuro para el predio. AABE: Lo declaró “innecesario y sin destino”.

Lo declaró “innecesario y sin destino”. Uso actual: Espacio transitorio de acopio de caños por parte de Camuzzi Gas del Sur, sin ocupación permanente.

El terreno, ubicado entre las calles Yaganes, Horeb y 44 Héroes del ARA San Juan, estaba destinado a la construcción de una Base Naval Integrada, fundamental para operaciones en el Atlántico Sur y la Antártida. Su venta abre la posibilidad de que sea adquirido por privados, incluso extranjeros, en un área considerada vital para la defensa nacional.

Militares retirados y especialistas en defensa advierten que la medida equivale a ceder soberanía en la puerta de entrada a la Antártida.

advierten que la medida equivale a ceder soberanía en la puerta de entrada a la Antártida. Juristas y urbanistas señalan que la falta de consulta vulnera la autonomía provincial y municipal, y sienta un precedente peligroso: el Ejecutivo nacional puede disponer de tierras locales sin participación de las autoridades territoriales.

señalan que la falta de consulta vulnera la autonomía provincial y municipal, y sienta un precedente peligroso: el Ejecutivo nacional puede disponer de tierras locales sin participación de las autoridades territoriales. Ciudadanía desinformada: La ausencia de pronunciamientos de las instituciones locales deja a la población sin información clara ni defensa política frente a una decisión que afecta directamente su territorio.

La operación revela un patrón de centralismo presidencial: el Estado nacional avanza sobre bienes estratégicos sin transparencia ni articulación con las jurisdicciones locales. Tierra del Fuego, provincia periférica y de enorme valor geopolítico, queda relegada y despojada de capacidad de decisión sobre su propio territorio.

La autonomía provincial y municipal no es un principio decorativo: es una garantía constitucional que asegura que las comunidades puedan decidir sobre su futuro. Cuando el Ejecutivo nacional dispone unilateralmente de tierras estratégicas en Ushuaia, y las instituciones locales guardan silencio, no solo se vulnera esa autonomía, sino que se debilita la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Institutional Silence over Land Sale in Ushuaia: A Violation of Provincial and Municipal Autonomy

The sale of more than 2,900 square meters of land belonging to the Argentine Navy in Ushuaia, authorized by Presidential Decree and formalized through Resolution AABE 101/2026, raises serious concerns about national sovereignty in the South Atlantic and exposes a blatant violation of provincial and municipal autonomy.

The National Government proceeded with the transfer of the property without prior consultation or official notice to either the Government of Tierra del Fuego or the Municipality of Ushuaia. This centralized decision-making process disregards the Constitution and the powers of local jurisdictions over territorial planning and urban development.

Autonomy Ignored

Province and Municipality sidelined: Neither Tierra del Fuego nor Ushuaia were informed or involved in the decision.

Neither Tierra del Fuego nor Ushuaia were informed or involved in the decision. Institutional silence: The Chamber of Commerce, the Chamber of Tourism, the Provincial Legislature, the State Prosecutor’s Office, and the Judiciary have remained silent.

The Chamber of Commerce, the Chamber of Tourism, the Provincial Legislature, the State Prosecutor’s Office, and the Judiciary have remained silent. Consequence: The lack of institutional response reinforces the perception that decisions concerning strategic assets are made in Buenos Aires, without oversight or debate in the affected territory.

Strategic Value of the Land

The property, located between Yaganes, Horeb, and 44 Héroes del ARA San Juan streets, had been earmarked for the construction of an Integrated Naval Base, essential for operations in the South Atlantic and Antarctica. Its sale opens the door for acquisition by private entities — potentially foreign — in an area considered vital for national defense.

Criticism and Risks

Retired military officers and defense experts warn that the measure is equivalent to “ceding sovereignty at the gateway to Antarctica.”

warn that the measure is equivalent to “ceding sovereignty at the gateway to Antarctica.” Legal and urban planning specialists argue that the lack of consultation violates provincial and municipal autonomy and sets a dangerous precedent: the national executive can dispose of local land without territorial consent.

argue that the lack of consultation violates provincial and municipal autonomy and sets a dangerous precedent: the national executive can dispose of local land without territorial consent. Public left uninformed: The absence of statements from local institutions leaves citizens without clear information or political defense regarding a decision that directly affects their territory.

Critical Perspective

This operation reveals a pattern of presidential centralism: the national government moves forward with strategic asset sales without transparency or coordination with local authorities. Tierra del Fuego — a peripheral province of immense geopolitical value — is once again marginalized and stripped of its right to decide over its own land.

Provincial and municipal autonomy is not a decorative principle; it is a constitutional guarantee that ensures communities can shape their own future. When the national executive unilaterally disposes of strategic land in Ushuaia, and local institutions remain silent, autonomy is not only violated — Argentine sovereignty in the South Atlantic is weakened.

Con información de el estratégico, notas propias, AABE, hoy día Córdoba, y Clarín