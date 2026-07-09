SEGURIDAD: Juraron los nuevos integrantes del Comité Contra la Tortura y otras penas crueles

Ushuaia, miércoles 09/07/2026.- Asumieron los nuevos integrantes del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (LEY Nº 857). El acto se realizó en el salón de Comisiones del edificio de bloques políticos del Poder Legislativo, espacio donde la presidenta del cuerpo colegiado, Dra. Manuela Palacios Murphy, les tomó juramento.

Dos organizaciones gubernamentales ya poseen experiencia en la actividad en dicho Comité como lo es la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, y la Fundación Derechos en Red. Los referentes de la ciudad del norte son: Facundo Olmedo (titular) y José Piñeiro (suplente); en el caso de los representantes de la capital provincial sus miembros son: Elba Oyarzo y José León.

Cabe mencionar que en esta oportunidad, se sumó al espacio creado para velar por las personas privadas de su libertad, la Catedra libre de Derechos Humanos de la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF). Sus representantes son: Micaela Gonzales (titular) y Ezequiel Méndez Coria (suplente).

Hay que indicar que las y los Legisladores de la Comisión de Seguridad y Justicia Nº 6, fueron los encargados de entrevistar a todos los representantes de las entidades postuladas para integrar el registro habilitado. Allí, evaluaron sus antecedentes, motivaciones y experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente en contextos de encierro.

Desde la UNTDF informaron que la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNTDF se conformó en 2017 y se propone, entre otros objetivos, dar visibilidad a situaciones de violación de derechos humanos que muchas veces permanecen silenciadas y establecer vínculos con organizaciones sociales e instituciones locales.

En representación del Poder Legislativo, estuvieron presentes: Pablo Villegas (MPF) y Raúl Von der Thusen (SF).