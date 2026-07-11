SE LLEVÓ A CABO EN USHUAIA EL ACTO CENTRAL POR EL 210° ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Ushuaia 11/07/20226 .- Este jueves se llevó a cabo en la Casa del Deporte de Ushuaia el acto central en conmemoración del 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La ceremonia estuvo presidida por la vicegobernadora y presidenta del Poder Legislativo Provincial en ejercicio del Poder Ejecutivo, Mónica Urquiza, acompañada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini.

También participaron autoridades provinciales, legisladores, concejales, integrantes del gabinete, representantes de los tres poderes del Estado, veteranos de guerra, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, organizaciones de la sociedad civil y abanderados y escoltas de establecimientos educativos de la ciudad.

Previamente, las autoridades participaron del tradicional Te Deum celebrado en la iglesia Sagrada Familia.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el Ballet Ushuaia presentó un número artístico alusivo a la fecha, aportando su tradicional repertorio folklórico a la conmemoración del Día de la Independencia.

Durante el acto, la alumna Milagros Ibarra, del Colegio Provincial “Dr. José María Sobral”, compartió unas palabras alusivas a la fecha, en las que recordó que la Declaración de la Independencia representó un acto de coraje y esperanza que permitió a nuestro país decidir su propio destino. Asimismo, destacó la importancia de renovar el compromiso con la democracia, la libertad, el respeto por las diferencias y la construcción colectiva de una sociedad mejor, invitando a seguir construyendo, entre todos, el futuro de la Nación.