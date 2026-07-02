SE FIRMÓ EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y EL ALUMBRADO PÚBLICO DE CHACRA VIII EN RÍO GRANDE

Rio Grande 02/07/2026.- La firma del contrato se llevó a cabo este miércoles por la mañana en las instalaciones del IPVyH de la ciudad de Río Grande y contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, de la Ministra de Energía, Gabriela Castillo; del secretario de Representación Política, Federico Giménez; representantes de la empresa Proalsa S.A., de la Cooperativa Eléctrica y vecinos y vecinas del barrio.

Con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, financiada con recursos del Consejo Federal de Energía y un plazo de ejecución de 240 días corridos, esta intervención reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo planificado, la ampliación de los servicios públicos y la generación de infraestructura que acompaña el crecimiento de Río Grande.

El proyecto contempla la construcción de una red integral de distribución en baja y media tensión, que incluirá la instalación de nuevas estructuras de hormigón, tendido de líneas eléctricas, centros de transformación, tableros de comando y la colocación de 160 luminarias para el alumbrado público. De este modo, se mejorará el acceso a la energía, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven y transitan por este sector de la ciudad.

En ese marco, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, destacó que «la firma del contrato viene a dar respuesta a una demanda de los vecinos de hace mucho tiempo» y señaló que «esta obra se complementa con los trabajos de agua y cloacas que esperamos finalizar en el corto plazo, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las familias del sector».

Actualmente, alrededor de 400 familias esperan desde hace más de diez años la ejecución de las obras necesarias para acceder a los servicios básicos, particularmente al suministro eléctrico, debido a que la empresa urbanizadora responsable del proyecto no cumplió con esa obligación.

Asimismo, Moreyra remarcó que «esta intervención beneficiará de manera directa a las familias de Chacra VIII, pero también a los barrios aledaños, ya que permitirá repotenciar el suministro eléctrico de toda la zona».

Por su parte, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo que «es un día muy importante porque estamos firmando el contrato para ejecutar toda la red integral de Chacra VIII». En ese sentido, recordó que «fue un compromiso del Gobernador subsanar la situación de este barrio, con tanta historia, al que su urbanizador nunca le garantizó los servicios».

«El primer paso fue ejecutar las redes de agua y cloacas con fondos provinciales y hoy avanzamos con la firma del contrato para iniciar la obra del tendido eléctrico, junto con todas las obras complementarias necesarias para garantizar un servicio seguro y de calidad», concluyó.