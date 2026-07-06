Santiago Caputo y la vicegobernadora de Mendoza encabezan una ola racista a partir del Mundial, asi demuestran lo que son.
PorArmando Cabral
Argentina 06/07/2026.- El asesor presidencial y Hebe Casado, segunda de Alfredo Cornejo, lanzaron mensajes discriminatorios tras los cruces Francia-Paraguay y Brasil-Noruega. Esto es lo que son, y es t5ambien lo que representan, recuerden que a la vicegobernadora la votaron, lo de Caputo es mas grave porque fue contratado por el presidente y su hermana. Una vergüenza nacional e internacional, tener estos personajes compartiendo el aire
El Mundial 2026 reveló el perfil racista del oficialismo. Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, y Hebe Casado, vicegobernadora de la Mendoza que gobierna el filo libertario Alfredo Cornejo, publicaron mensajes discriminatorios en redes sociales tras el cruce entre Francia y Paraguay del sábado pasado.
El primer episodio se produjo el sábado, tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del torneo. Casado, segunda del gobernador radical, saludó primero a la selección sudamericana con un “muy bien Paraguay” para luego cuestionar al capitán francés, autor del gol de penal que definió el encuentro: “El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, escribió la funcionaria.
Casado no borró el mensaje ni pidió disculpas: ante los cuestionamientos, respondió a un usuario que la trató de “bruta” con otra frase que profundizó su mirada: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo. Saludos”. La vicegobernadora, médica de profesión y que se define en sus redes como “liberal antes que estuviera de moda”, saltó del PRO a La Libertad Avanza en mayo del año pasado. No es la primera vez que sus declaraciones generan revuelo: en abril de 2025 calificó de “hobbies” a carreras universitarias en medio del recorte presupuestario a las universidades, y en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, había deseado que el entonces presidente contagiara coronavirus a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El segundo mensaje llegó este domingo, de la mano de Santiago Caputo. El asesor, que no ocupa un cargo formal en el Gobierno pero es considerado el principal estratega de Milei y mantiene su vínculo con el Estado a través de una contratación, escribió en su cuenta personal: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. La publicación fue hecha justo luego del partido que Brasil perdió ante Noruega por 2-1.
Río Grande, 29/06/2026.– Esta podría ser la historia de una frustración o la forma más brutal de demostrarle a un ciudadano común, jubilado, que está al borde de la indigencia. Es también la muestra rotunda e irrefutable de cómo viven esta realidad hoy los adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no tienen acceso a lo básico para vivir dignamente.
Argentina 24/06/2026.- La abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Parlamentario brinda un análisis de la sesión especial truncada que pretendía avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Rio Grande 20/06/2026.- Resulta impresionante —y profundamente indignante— que Manuel Adorni continúe en su cargo tras haber mentido en la Cámara de Diputados, evadido impuestos y engañado a la sociedad, sin que exista sanción alguna ni un mínimo gesto de responsabilidad política. La impunidad masculina parece blindada, mientras que a las mujeres se las castiga con dureza incluso por noticias falsas, como ocurrió con Florencia Peña, despedida sin contemplaciones.
Rio Grande 19/06/2026.- hace exactamente dos años atrás, publicábamos un informe sobre las razones por las que nos oponíamos, y nos oponemos al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones, (RIGI), en este informe volvemos a remarcar los cinco puntos principales y lo que se traduce en la entrega total de recursos, mineros o hidrocarburíferos a cambio de nada por plazos que van a hasta los 30 años de beneficios fiscales, sin obligaciones de ningún tipo para las empresas que ingresen al mismo, sin retenciones para importar o exportar, sin obligación de contratar personal, y ni siquiera de contratar personal local. Como la mentira tiene patas cortas y sabemos quienes son los que compran desde afuera y quienes nos entregan desde adentro, aquí va una vez mas y para que quede claro, que el RIGI, no solo no genera empleo, sino que s un saqueo institucionalizado del que, algunos vivos se quieren aprovechar.
Rio Grande 19/06/2026.- Río Grande. – Desde el inicio del kirchnerismo, múltiples causas judiciales y denuncias periodísticas expusieron un entramado de sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucró a funcionarios, empresarios y miembros de la familia Kirchner. En Tierra del Fuego, La Licuadora TDF se convirtió en uno de los pocos medios que se animó a publicar estas investigaciones, diferenciándose en un contexto donde gran parte de la prensa provincial evitaba profundizar en temas nacionales de alto impacto político.
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