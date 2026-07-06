Santiago Caputo y la vicegobernadora de Mendoza encabezan una ola racista a partir del Mundial, asi demuestran lo que son.

Argentina 06/07/2026.- El asesor presidencial y Hebe Casado, segunda de Alfredo Cornejo, lanzaron mensajes discriminatorios tras los cruces Francia-Paraguay y Brasil-Noruega. Esto es lo que son, y es t5ambien lo que representan, recuerden que a la vicegobernadora la votaron, lo de Caputo es mas grave porque fue contratado por el presidente y su hermana. Una vergüenza nacional e internacional, tener estos personajes compartiendo el aire

El Mundial 2026 reveló el perfil racista del oficialismo. Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, y Hebe Casado, vicegobernadora de la Mendoza que gobierna el filo libertario Alfredo Cornejo, publicaron mensajes discriminatorios en redes sociales tras el cruce entre Francia y Paraguay del sábado pasado.

El primer episodio se produjo el sábado, tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del torneo. Casado, segunda del gobernador radical, saludó primero a la selección sudamericana con un “muy bien Paraguay” para luego cuestionar al capitán francés, autor del gol de penal que definió el encuentro: “El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, escribió la funcionaria.

Casado no borró el mensaje ni pidió disculpas: ante los cuestionamientos, respondió a un usuario que la trató de “bruta” con otra frase que profundizó su mirada: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo. Saludos”. La vicegobernadora, médica de profesión y que se define en sus redes como “liberal antes que estuviera de moda”, saltó del PRO a La Libertad Avanza en mayo del año pasado. No es la primera vez que sus declaraciones generan revuelo: en abril de 2025 calificó de “hobbies” a carreras universitarias en medio del recorte presupuestario a las universidades, y en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, había deseado que el entonces presidente contagiara coronavirus a la vicepresidenta Cristina Kirchner.