Santa Cruz lidera en la Patagonia los sueldos iniciales de la Policía, Tierra del Fuego los mas bajos de la región.

Regionales 13/07/2026.- La recomposición salarial dispuesta por el Gobierno provincial, luego de agotarse todas las instancias de negociación en el Consejo del Salario, ubicó a Santa Cruz con el haber inicial más alto de la región. Tierra del Fuego registra el ingreso más bajo entre las provincias patagónicas.

La recomposición salarial otorgada por el Gobierno de Santa Cruz para el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial posicionó a la provincia con el salario inicial más alto de la Patagonia. La medida fue adoptada luego de agotarse todas las instancias de negociación desarrolladas en el ámbito del Consejo del Salario.

Con la nueva escala salarial, un agente sin antigüedad percibirá un salario de bolsillo de $1.746.000 a partir de los haberes de julio. De esta manera, Santa Cruz supera a Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego en el ranking regional de salarios iniciales para el personal policial.

La comparación entre las provincias patagónicas queda conformada de la siguiente manera:

Santa Cruz: $1.746.000

Neuquén: $1.600.000

Chubut: $1.420.000

Río Negro: $1.400.000

Tierra del Fuego: $1.300.000

La diferencia entre Santa Cruz y Tierra del Fuego alcanza los $446.000 mensuales. Respecto de Neuquén, la brecha es de $146.000; frente a Chubut, de $326.000; y en comparación con Río Negro, de $346.000.

La actualización salarial incluyó incrementos en los haberes, una reestructuración de la escala y la incorporación de nuevos conceptos remunerativos, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo del personal policial y penitenciario.

Si bien la nueva escala ubica a Santa Cruz en el primer lugar del ranking patagónico, el conflicto aún no quedó completamente resuelto. Mientras una parte del personal considera que la recomposición representa un avance significativo, otros sectores mantienen su rechazo y continúan impulsando medidas de fuerza.

Desde el Gobierno provincial sostienen que “el máximo esfuerzo financiero ya fue realizado” y remarcan que “ninguna otra provincia patagónica ofrece actualmente un salario inicial superior para un agente de policía”.

En ese marco, entienden que “la continuidad del conflicto ya no responde únicamente a una cuestión salarial, sino que también intervienen otros factores que dificultan alcanzar un acuerdo definitivo”.

Con información de La Opinión Austral