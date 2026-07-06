RÍO GRANDE INCORPORA TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA PONER EN MARCHA SU NUEVO CENTRO DE MONITOREO URBANO

Rio Grande 06/072026.- El intendente Martín Perez encabezó la presentación del equipamiento tecnológico que dará vida al nuevo Centro de Monitoreo Urbano. Esta servicio se incorpora al Centro de Atención Ciudadana de la Línea 147 y permitirá optimizar el monitoreo en tiempo real de sectores estratégicos de la ciudad, mejorando la coordinación de los equipos de emergencia y de los servicios públicos.

El intendente Martín Perez, junto al secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y el socio gerente de la empresa AUSTER Ingeniería SRL, Lucas Rufini, presentó el equipamiento tecnológico adquirido para la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Monitoreo Urbano, un espacio que incorporará herramientas de última generación para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado Municipal ante situaciones que requieran una intervención inmediata.

La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar la coordinación de los servicios públicos, la intervención de los equipos de emergencia, la labor de Defensa Civil y el despliegue operativo del Servicio de Atención Ciudadana 147, contribuyendo a una gestión más eficiente y al cuidado de la comunidad.



Durante la presentación, las autoridades dieron a conocer los equipos que conformarán el nuevo sistema de monitoreo, diseñado para operar las 24 horas y administrar, en tiempo real, la información proveniente de más de 70 puntos estratégicos distribuidos en distintos sectores de Río Grande.

El nuevo equipamiento incluye estaciones de monitoreo, servidores de procesamiento, sistemas de almacenamiento de imágenes, videowall, software de gestión y comunicación, además de la infraestructura necesaria para centralizar la operación desde un único espacio.

Al respecto, el intendente Martín Perez afirmó que “la tecnología, por sí sola, no transforma la realidad. Lo que transforma la realidad es un Estado presente, que la incorpora con inteligencia, con planificación y con un objetivo claro: brindar mejores respuestas a los vecinos y vecinas”.

Asimismo, destacó que “cada llamado que recibe la Línea 147 representa una necesidad concreta y, a partir de hoy, mediante un importante esfuerzo económico, ese sistema incorpora una nueva herramienta que permitirá observar en tiempo real, verificar lo que está ocurriendo y coordinar una respuesta mucho más rápida y eficiente para prevenir, cuidar y acompañar a las y los riograndenses”.

En esa línea, subrayó que “Río Grande ha decidido seguir invirtiendo en innovación, en transformación digital y en mejores servicios públicos. Este nuevo servicio forma parte de esa visión de ciudad que venimos construyendo: una ciudad más ordenada, más segura, más eficiente y preparada para los desafíos del futuro”.

Perez destacó “el trabajo de nuestros equipos técnicos, que vienen desarrollando un proceso de modernización del Municipio con una visión muy clara: poner la innovación al servicio de las personas. Asimismo, el compromiso de cada trabajador municipal que será parte de este sistema, porque ninguna herramienta funciona sin las personas que están detrás de ella”.

Finalmente, el intendente sostuvo que “el desafío es seguir trabajando para que Río Grande continúe creciendo; para que todo lo logrado durante este tiempo pueda sostenerse, fortalecerse y seguir mejorando; y para que Río Grande siga siendo esa ciudad que todos soñamos: la casa de todos, un lugar mejor para vivir”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló que “la incorporación del Centro de Monitoreo Urbano representa un nuevo paso en el proceso de innovación pública que lleva adelante el Municipio, con el objetivo de construir un Estado más eficiente, moderno y cercano a los vecinos”. > Prensa Municipal RGA 🗞: En ese sentido, explicó que “gracias a una importante inversión en equipamiento tecnológico, en esta primera etapa podremos monitorear en tiempo real más de 70 puntos estratégicos de la ciudad, fortaleciendo la capacidad de prevención y la respuesta ante distintas situaciones que requieran la intervención del Estado”.

Ferro remarcó que “el sistema será administrado por personal técnico de Defensa Civil y trabajará de manera articulada con distintas áreas municipales y con las fuerzas de seguridad, constituyéndose en una herramienta que permitirá optimizar la coordinación de los servicios públicos, cuidar el espacio público y reforzar las tareas de prevención”.

Por último, sostuvo que “el Centro de Monitoreo Urbano se integrará a un ecosistema de herramientas digitales que incluye la Línea 147, el chatbot de WhatsApp y el Portal Ciudadano, con un mismo objetivo: brindar respuestas más ágiles, mejorar la atención y consolidar un Municipio cada vez más accesible, cercano e innovador”.

En el lanzamiento estuvieron presentes los legisladores Matías Lapadula y Raúl Von Der Thusen; los concejales Jonatan Bogado, Verónica Martínez y Federico Runin; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y funcionarios del gabinete municipal.