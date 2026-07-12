“RÍO GRANDE ES NUESTRA HISTORIA COMPARTIDA, NUESTRO PRESENTE Y EL FUTURO QUE VAMOS A CONSTRUIR JUNTOS”

Rio Grande 12/07/2026.- Lo afirmó el intendente Martín Perez en el marco del Acto Central por el 105° aniversario de Río Grande. Durante su discurso, convocó a renovar el compromiso con el desarrollo de la ciudad, destacó el valor de la comunidad y reafirmó la defensa del trabajo, la industria y la soberanía.

Durante la ceremonia, las y los presentes disfrutaron de emotivos espectáculos artísticos que combinaron música, danza y distintas expresiones culturales especialmente preparadas para conmemorar el 105° aniversario de la ciudad. Las intervenciones pusieron en valor la identidad riograndense, su historia y el espíritu de una comunidad que continúa construyendo su futuro.

En su mensaje, el Intendente puso en valor la historia de quienes forjaron la ciudad con esfuerzo, solidaridad y trabajo, agradeciendo tanto a las y los riograndenses nacidos en esta tierra como a quienes eligieron Río Grande para desarrollar su proyecto de vida.

«La historia de Río Grande es, antes que nada, la historia de su gente. Porque no hay ciudad sin vecinos. No hay desarrollo sin trabajo. Y no hay futuro sin comunidad», expresó.

Asimismo, Perez sostuvo que Río Grande «es la casa de todos», al afirmar que ese concepto representa la identidad de una comunidad que creció gracias al esfuerzo colectivo y que continúa construyendo oportunidades para las futuras generaciones.



Durante su discurso también resaltó el profundo compromiso de la ciudad con la Causa Malvinas y la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, señaló que «Río Grande es también la ciudad de la soberanía», una ciudad profundamente malvinera que honra a sus veteranos y mantiene vivo el compromiso irrenunciable con la defensa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Frente al contexto económico actual, el Intendente reconoció las dificultades que atraviesan muchas familias, aunque remarcó que la historia de Río Grande demuestra la capacidad de su comunidad para superar cada desafío. «Cada crisis encontró a vecinos y vecinas dispuestos a ponerse de pie, a ayudarse mutuamente y a seguir construyendo. Ese espíritu sigue vivo», afirmó.

En esa línea, ratificó la importancia de continuar defendiendo el trabajo fueguino, fortaleciendo la industria local e invirtiendo en educación, tecnología, cultura, deporte y salud, con el objetivo de que las juventudes puedan proyectar su futuro en la ciudad.

Finalmente, Martín Perez convocó a seguir construyendo una ciudad «más justa, más moderna, más integrada y más solidaria», recordando también a quienes ya no están y dejaron su huella en el crecimiento de Río Grande.

Al cerrar su mensaje, expresó: «porque Río Grande no es solamente el lugar donde vivimos. Es nuestra historia compartida. Es nuestro presente. Y es el futuro que vamos a construir juntos. Porque Río Grande es, y siempre será, la casa de todos».

También estuvieron presentes la vicegobernadora Mónica Urquiza, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; senadores y diputados nacionales, autoridades del arco político local; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos.