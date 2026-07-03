RÍO GRANDE CELEBRA SUS 105 AÑOS CON UN “CIRCUITO GASTRONÓMICO” PARA TODA LA COMUNIDAD

Rio Grande 03/07/2026.- Del 3 al 25 de julio, el Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Turismo y la Dirección de Comercio, llevará adelante el “Circuito Gastronómico”, una iniciativa que busca poner en valor la gastronomía local, acompañar el desarrollo de los comercios y emprendimientos del sector y generar espacios de encuentro para los vecinos y vecinas de la ciudad.

En el marco de los festejos por el 105º Aniversario de Río Grande, el Municipio invita a vecinos y vecinas a disfrutar del “Circuito Gastronómico”, una propuesta que recorrerá los cuatro fines de semana de julio con experiencias temáticas, promociones especiales y espectáculos en vivo en distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad.

El cronograma comenzará los días 3 y 4 de julio con la “Noche de las Cervecerías”. Continuará el 10 y 11 de julio con la “Tarde de las Confiterías”; seguirá el 17 y 18 con la “Noche de Pizzas y Pastas”; y finalizará el 24 y 25 de julio con la “Noche de Food Truck”. Además, se desarrollará una propuesta especial en el marco del Día del Amigo.

Durante cada una de las jornadas, quienes recorran los comercios y emprendimientos adheridos podrán acceder a promociones y descuentos exclusivos, disfrutar de espectáculos musicales y degustar los mejores sabores de Río Grande.

Además, aquellas personas que se sumen al Circuito podrán participar, a través de un pasaporte digital, del sorteo de increíbles kits mundialistas.

Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar el desarrollo de los comercios y carritos de comida de la ciudad, poner en valor su oferta gastronómica y, al mismo tiempo, generar espacios para que vecinos y vecinas disfruten de una propuesta que combina gastronomía, música y encuentro.

El Municipio invita a toda la comunidad a ser parte de los festejos por el 105° aniversario de Río Grande, disfrutando del Circuito Gastronómico y acompañando a los comercios, emprendimientos y productores locales que forman parte de esta propuesta.