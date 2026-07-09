RÍO GRANDE CELEBRA SU 105º ANIVERSARIO CON PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA

Rio Grande 09/07/2026.- El Municipio invita a vecinas y vecinos a disfrutar de actividades recreativas para todas las edades, con dos kermesses simultáneas. Además, se desarrollará una edición especial de «El Mercado en tu Barrio» con productos de calidad, importantes promociones y propuestas para las infancias.

En el marco del 105º aniversario de Río Grande, el Municipio llevará adelante este fin de semana una serie de actividades recreativas y comunitarias para que las familias riograndenses celebren un nuevo cumpleaños de la ciudad.

El sábado 11 de julio, a partir de las 15 horas, el Polideportivo «Carlos Margalot» y el Gimnasio «Margen Sur» serán sede de dos grandes kermesses familiares. Durante la jornada habrá juegos y actividades lúdicas para las infancias organizadas por distintas áreas municipales, propuestas de educación y seguridad vial, espacios creativos y múltiples actividades recreativas para compartir en comunidad.

En tanto, el domingo 12 de julio, de 11 a 20 horas, se llevará adelante una edición especial de “Mercado en tu Barrio” en el Polideportivo «Carlos Margalot», como parte de los festejos por el 105º aniversario de la ciudad.

Las vecinos y vecinos podrán acceder a una amplia oferta de productos de la marca RGA Alimentos con importantes promociones, además de stands de carnicería, pescadería, verdulería, panadería, artículos de limpieza y artesanías, con productos a precios accesibles.

Durante la jornada las infancias podrán disfrutar de juegos de kermesse y distintas propuestas recreativas, generando un espacio de celebración y encuentro para las familias de la ciudad.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando espacios de recreación y participación comunitaria que fortalecen el sentido de pertenencia, la identidad y el arraigo de las y los riograndenses, celebrando un nuevo aniversario de la ciudad que construimos entre todos.