RÍO GRANDE AVANZA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL CON EL RECICLADO DE NEUMÁTICOS

Rio Grande 31/07/2026.- La acción se enmarca en el programa de reciclado que impulsa el Municipio de Río Grande, orientado a fortalecer la gestión responsable de los residuos y promover el cuidado del ambiente mediante el tratamiento adecuado de los neumáticos fuera de uso.

En el marco del programa de reciclado que impulsa el Municipio de Río Grande, se concretó la carga del primer camión con neumáticos fuera de uso triturados, destinados a su tratamiento y disposición final a través de una empresa especializada.

La carga se realizó en las instalaciones de la empresa Ingenio Verde, donde se acondicionaron 48 bolsones de neumáticos triturados, alcanzando un total de 24.000 kilogramos de material que será trasladado a la firma Regomax, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, para su disposición final mediante procesos de reciclado.

Al respecto, el subsecretario de Ambiente, Rodolfo Sopena, afirmó: «Esta primera etapa del programa finalizará con el envío de tres camiones, que totalizarán aproximadamente 70 mil kilogramos de neumáticos triturados para su reciclado. Además, buscamos sostener la recolección diferenciada de cubiertas en las gomerías de la ciudad, consolidando un circuito de gestión responsable de estos residuos».

Este trabajo es posible gracias a las acciones coordinadas entre la Dirección de Higiene Urbana y la Dirección de Ambiente, áreas que llevan adelante el retiro semanal de cubiertas en desuso de las distintas gomerías de la ciudad. Esta tarea permite recuperar este tipo de residuos, evitar su acumulación y disminuir el impacto ambiental que generan cuando no reciben un tratamiento adecuado.

A través de este programa, el Municipio reafirma su compromiso con la gestión responsable de los residuos y la implementación de políticas ambientales que promuevan el reciclado, el cuidado del ambiente y una ciudad más limpia y sostenible para todas y todos los riograndenses.