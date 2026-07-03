RGA ALIMENTOS LANZA UN NUEVO PRODUCTO Y PROMOCIONES POR EL 105º ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

Rio Grande 03/07/2026.- Del 4 al 11 de julio, quienes se acerquen al punto de venta de RGA Alimentos en el Paseo Canto del Viento podrán acceder a un 50% de descuento en la segunda unidad de pollos RGA. Además, la marca presentará por primera vez su línea de productos deshidratados “Condimentos Fueguinos”.

En el marco del 105º aniversario de nuestra ciudad, el Municipio, a través de Río Grande Activa y su marca RGA Alimentos, impulsa una propuesta especial para acercar nuevos y más alimentos de calidad a las mesas de las familias riograndenses.

Del 4 al 11 de julio estará vigente una promoción mediante la cual quienes adquieran pollo RGA Alimentos en el Punto de Venta del Paseo Canto del Viento obtendrán un 50% de descuento en la compra de la segunda unidad. La propuesta busca acompañar la economía de las vecinas y vecinos, promoviendo al mismo tiempo el consumo de productos locales.

Asimismo, Río Grande Activa lanza por primera vez su línea de productos deshidratados bajo el nombre “Condimentos Fueguinos”, desarrollada en conjunto con la empresa riograndense “Deshidratadora Los Ríos”

La línea está integrada por perejil, tomillo, albahaca, ají entero, ajo violeta y orégano, todos elaborados con materia prima fueguina y sometidos a un cuidadoso proceso de deshidratación que permite conservar sus propiedades, aromas y sabores, ofreciendo un producto de calidad premium para realzar cada preparación.

Las y los interesados en acceder a la promoción y conocer esta nueva línea de productos podrá acercarse al punto de venta de RGA Alimentos, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), de lunes a sábados de 10 a 20 horas.

Con estas iniciativas, el Municipio, a través de Río Grande Activa, continúa fortaleciendo la producción local, acercando productos de calidad a precios accesibles y celebrar un nuevo aniversario de la ciudad junto a las y los riograndenses.