REGRESÓ A TOLHUIN EL GENERADOR CUMMINS 2 Y COMIENZA LA ETAPA FINAL PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Tolhuín 23707/2026.- El Ministerio de Energía, en coordinación con la Dirección Provincial de Energía, concretó el regreso a Tolhuin del grupo generador Cummins 2, luego de que el equipo fuera sometido a un mantenimiento integral en talleres especializados de Buenos Aires.

El Cummins 2 es uno de los equipos que integran la usina de Tolhuin y había sido trasladado para realizar un mantenimiento mayor, necesario tras alcanzar cerca de 30 mil horas de funcionamiento. La intervención incluyó la revisión completa de la unidad y el reemplazo de distintos componentes.

El equipo, de aproximadamente 15 toneladas, fue descargado y ubicado dentro de la usina mediante un operativo coordinado especialmente para su traslado y posicionamiento.

El jefe del Departamento Tolhuin de la DPE, Néstor Oyarzo, explicó que en los próximos días arribará desde Buenos Aires personal técnico especializado, que trabajará junto con los equipos de la Dirección Provincial de Energía en su instalación y puesta a punto.

Las tareas incluirán las conexiones mecánicas y eléctricas, la revisión de los sistemas auxiliares y las pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento. Una vez finalizado este proceso, el Cummins 2 podrá reincorporarse al sistema de generación eléctrica de la ciudad.

La recuperación del equipo permitirá mejorar la disponibilidad operativa de la usina y contar con mayor respaldo ante posibles contingencias, como parte de las acciones que se desarrollan para recomponer progresivamente el sistema eléctrico de Tolhuin.