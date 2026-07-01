RADARES Y EQUIPOS DE FOTOMULTAS: «Buscamos más seguridad y control a través de estas tecnologías» – Concejal Nicolás Pelloli.

Ushuaia 01/07/2026.- El Concejal Nicolás Pelloli dialogó sobre el nuevo proyecto de ordenanza que impulsará en el Concejo Deliberante de Ushuaia, orientado a la implementación y reglamentación de radares y equipamiento de fotomultas.

La iniciativa de implementar radares y equipos de fotomultas, impulsada por el Concejal Pelloli, busca garantizar una mayor seguridad y control las 24 horas del día, atendiendo el pedido de vecinos y vecinas.

Pelloli explicó que el objetivo central de la ordenanza está destinado a dar mayor seguridad vial en todo momento y al bienestar de las y los conductores de Ushuaia.

El Concejal remarcó además que esta herramienta legislativa busca acompañar al Ejecutivo municipal en la tarea de reglamentar esta tecnología: «Le estamos dando al Ejecutivo municipal una herramienta legislativa concreta para poder implementar estos equipos. Se trata de garantizar que el control que se haga sea las 24 horas y esté al servicio de la seguridad de todas y todos, para evitar, por ejemplo, picadas, circulación a alta velocidad, o maniobras imprudentes en altas horas de la noche.”

Pelloli destacó que la iniciativa apunta a fortalecer la confianza de la comunidad en los mecanismos de control vial: «No se trata de un mecanismo recaudatorio, sino de una modernización del Estado que ya se viene llevando adelante a pedido de la comunidad, en este caso, en relación al control y la seguridad vial», sostuvo el edil.

«Lo que buscamos es que cada radar y cada equipo de fotomultas que esté instalado en la ciudad ofrezca un control permanente sobre la vía pública. Esto le da previsibilidad tanto a quienes circulan como al propio Estado municipal», finalizó el Concejal.