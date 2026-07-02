Provincia Grande invita a la Peña Solidaria de la Independencia

Rio Grande 02/07/2026.- Provincia Grande invita a vecinos y vecinas a participar de la Peña Solidaria de la Independencia, que se realizará el jueves 9 de julio, desde las 20:30 horas, en el Club San Martín con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a artistas locales, grupos de música en vivo y cuerpos de danza folklórica, en una noche pensada para compartir y celebrar nuestras tradiciones en el marco del Día de la Independencia.

Durante la jornada se presentarán La Cruza Folk, Cristian Tejerina y su conjunto, Lengal, Herencia, Nuna Sonqo el Grupo de Danzas Folklóricas Mercedes Sosa y el Grupo Coreográfico Atahualpa.

Además, el buffet estará a cargo de alumnos futuros egresados, quienes ofrecerán distintas opciones gastronómicas a precios populares.

Desde la organización destacaron que la actividad busca generar un espacio de encuentro popular, solidario y abierto a las familias, poniendo en valor las expresiones culturales que forman parte de la identidad de nuestra provincia.

La invitación es para el jueves 9 de julio, a las 20:30 horas, en el Club San Martín, para disfrutar de una noche de música, danza y tradición.