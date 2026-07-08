Preocupante diagnóstico del SUTEF sobre el conjunto del sistema educativo provincial

Rio Grande 08/07/2026.- En una conferencia de prensa brindada en la sede del Ministerio de Educación en Río Grande, la conducción del gremio docente formalizó la medida de fuerza resuelta por el Congreso de Delegados. Los dirigentes denunciaron un “fuerte ajuste provincial, la quita de la copa de leche en los establecimientos y una crisis de infraestructura institucional que ya acumula más de setenta días de clases perdidos en lo que va del año”. Ante este panorama, emplazaron al Ejecutivo provincial a presentar una “propuesta salarial real” antes del inicio del segundo semestre, para frenar el inminente cese de actividades. De todas formas, aclararon que cualquier propuesta será evaluada por la docencia, una vez que culmine el receso.

La conferencia de prensa comenzó con el anuncio de las drásticas medidas resueltas de cara al próximo semestre. Ante la consulta de los medios sobre los pasos a seguir tras el último Congreso de Delegados, la dirigencia gremial confirmó la profundización del plan de lucha en toda la provincia.

«Hemos definido por mayoría un paro por tiempo indeterminado a la vuelta del receso de invierno», detalló la secretaria Adjunta del sindicato, Soledad Rottaris, explicando que la decisión surgió del debate interno en asambleas donde se analizaron las problemáticas de las instituciones. Entre ellas, enumeró el ajuste del gobierno provincial y el “recorte encubierto” en la copa de leche. Sobre este último punto, la referente criticó la postura oficial de negar el ajuste alimentario e indicó que «bajarle la leche es bajarle calidad a nuestros alumnos, que quizás tienen esa única ración al día en la escuela».

Respecto a los motivos económicos que fundamentan el rechazo a las últimas ofertas del Ejecutivo provincial, los representantes explicaron que la devaluación licuó por completo los ingresos de los educadores fueguinos.

«Esta docencia rechazó una propuesta salarial de 40.000 pesos en mayo y 47.000 pesos en julio a cobrar recién en agosto» manifestaron con firmeza durante la rueda de prensa. Asimismo, remarcaron que el ofrecimiento actual no condice con las necesidades de las familias en la isla, donde muchos docentes se transformaron en el único sostén del hogar ante la pérdida del empleo en la región. Por este motivo, exigieron una mesa de discusión salarial inmediata, advirtiendo que el gobernador tiene tres semanas de plazo para acercar una propuesta real que evite paralizar el sistema educativo a partir del 27 de julio.

La grave situación de los edificios escolares ocupó un lugar central en el ida y vuelta con los cronistas. Requerido sobre el balance del estado edilicio al cierre del primer semestre, Alejandro Gómez, secretario Gremial del SUTEF, trazó un panorama alarmante sobre la desinversión estatal.

«Tenemos un recuento de distintas escuelas que nos lleva a un número de más de 70 días de clases perdidas por problemas edilicios entre las distintas instituciones y los niveles» denunció el dirigente. En su exposición, enumeró casos críticos como el del Jardín 4 y la Escuela 19 en Río Grande, que padecen la falta de espacios propios adecuados, o las plagas de cucarachas en el colegio Haspen. El gremialista apuntó directamente a la “falta de políticas de prevención por parte del Ministerio de Educación”, asegurando que gran parte de estos inconvenientes “se habrían solucionado con mantenimiento básico antes de que explote una crisis de gas o con el agua caliente”.

Por su parte, el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, tomó la palabra para unificar los reclamos bajo una misma lectura política de la realidad provincial. Interpelado sobre la raíz profunda de estas problemáticas conjuntas, el titular del gremio apuntó a la falta de planificación y a las verdaderas prioridades económicas de la gestión de la provincia.

«Las escuelas no se abren con discursos, se abren con recursos» sentenció Catena de manera tajante. El dirigente reclamó que el Ejecutivo defina con qué sectores va a confrontar frente a la crisis generalizada, instándolo a gravar a los grupos económicos concentrados mediante una reforma de la ley tarifaria en lugar de ajustar a los trabajadores. El referente sindical aseguró que la docencia fueguina no se va a resignar a vivir con salarios de miseria y reiteró que el gobierno tiene tiempo hasta el inicio de clases para convocarlos a una negociación real, aunque aclarando que cualquier propuesta debe ser analizada por el conjunto de la docencia al retornar de las vacaciones de invierno.

Al ser consultado sobre si el proyecto de ley de financiamiento educativo presentado originalmente por el sindicato seguía siendo una alternativa viable para destrabar el conflicto, el secretario general descartó insistir con la propuesta debido a la total falta de voluntad política en la Legislatura provincial. Además, recordó el brutal impacto del desfinanciamiento impuesto desde el ámbito nacional, que incluyó la quita del FONID y de los fondos destinados a las escuelas técnicas.

En otro tramo del diálogo con la prensa, los cronistas indagaron sobre el notable crecimiento de la matrícula en el sector público y el impacto directo de la crisis social en las escuelas. Catena confirmó un traspaso masivo de alumnos desde las instituciones de gestión privada.

«Hubo una transferencia de más de 700 alumnos y alumnas del sistema privado al sistema público de educación en toda la provincia» puntualizó el referente, cuestionando duramente que las partidas y subsidios estatales destinados a los colegios privados no hayan sido revisados de manera urgente, a pesar de la drástica pérdida de su matrícula.

Para finalizar la conferencia de prensa, el dirigente elogió la dignidad de las maestras y profesores que sostienen las escuelas abiertas a pesar de las presiones institucionales. En una dura crítica hacia la clase política local, lamentó que muchos legisladores fueguinos prefieran enfocarse en campañas anticipadas de cara al futuro o en actividades benéficas personales, antes que sentarse en sus bancas a garantizar “los presupuestos que los colegios de la provincia necesitan para funcionar dignamente”.

Fuente: Desde las Bases