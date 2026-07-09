Pánico monotributista: el debate por el fin del Monotributo llegó al Congreso

Argentina 09/07/2026.- «Hoy hay 8 millones de personas en la clandestinidad y tenemos que evitar que ese número aumente con los monotributistas si son eliminados», expresó la presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina.

En el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Eduardo Falcone encabezó una jornada de debate para poner en agenda la preocupación de millones de trabajadores independientes ante las propuestas de reforma tributaria que podrían afectar al Monotributo.

En el encuentro participaron la presidenta de M.A.R.A. (Monotributistas Asociados de la República Argentina), Noelia Villafañe y el abogado tributarista Oscar Ponce .

«Esta reunión la hicimos para dar visibilidad al problema de los monotributistas. Los diputados tenemos la responsabilidad de escuchar a la comunidad para promover buenas leyes o para oponernos a las malas. Si esta iniciativa prosperara, hay que oponerse» , sostuvo Falcone.

Villafañe afirmó que desde M.A.R.A. se oponen a «cualquier tipo de reforma tributaria que perjudique al monotributista» y sostuvo que el Gobierno «tiene que ver al Monotributo como una solución y no como un problema».

Además, advirtió que una eliminación del régimen o un aumento de su carga tributaria implicaría «una eliminación de hecho» , ya que muchos contribuyentes no podrían afrontar el costo de pasar al Régimen General. «Hoy hay 8 millones de personas en la clandestinidad y tenemos que evitar que ese número aumente con los monotributistas si son eliminados «, expresó.

Por su parte, Ponce explicó que el Monotributo «es un sistema de inclusión» mientras que el Régimen General «es un sistema de recaudación» , por lo que ambos «no compiten, sino que deben ser complementarios».

En ese sentido, alertó que eliminar categorías o incrementar significativamente los costos y trámites podría empujar a miles de trabajadores hacia la informalidad, afectando el acceso a la obra social y a la jubilación.

Fuente: El economista