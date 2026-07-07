OSEF FORTALECE SU PRESENCIA EN TOLHUIN CON UN PROYECTO DE SEDE PROPIA Y FARMACIA

Tierra del Fuego 07/07/2026.- El Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) mantuvo una reunión de trabajo con el cuerpo de concejales de Tolhuin con el objetivo de avanzar en una propuesta que permita resolver compromisos financieros pendientes, priorizando el fortalecimiento de los servicios para los afiliados de la ciudad.

Del encuentro participaron el presidente de OSEF, Gustavo García; el vicepresidente, Jorge Giménez; la directora por el sector Activo, Adriana Soria; y el director por el sector Pasivo, Horacio Gallegos. En representación del Concejo Deliberante estuvieron los ediles Matías Rodríguez, Jeannette Alderete, Marcelo Muñoz y Rosana Del Valle Taberna.

Durante la reunión, las autoridades de la obra social confirmaron que el destino estratégico de los terrenos involucrados será la construcción de una delegación propia de OSEF y una farmacia institucional en Tolhuin. La iniciativa responde a un reclamo de larga data de los afiliados y busca descentralizar la atención, mejorar el acceso a medicamentos y optimizar las prestaciones médicas en la zona centro de la provincia.

En ese marco, también se analizó la posibilidad de que OSEF adhiera al proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal, que contempla la compensación de deudas mediante la ejecución de obras públicas.

No obstante, el Directorio dejó en claro que cualquier acuerdo deberá contar obligatoriamente con la ratificación y la firma conjunta del Municipio y del Concejo Deliberante de Tolhuin, condición que consideró indispensable para garantizar la plena validez jurídica del convenio.

Desde la conducción de la obra social también remarcaron que la eventual ejecución de estas obras no afectará el funcionamiento financiero de la institución ni comprometerá la compra de medicamentos o la prestación de servicios médicos. Según explicaron, OSEF atraviesa un proceso de optimización de recursos basado en la revisión de contratos y en la adquisición de insumos mediante licitaciones, lo que permite generar un ahorro significativo.

El presidente de OSEF, Gustavo García, destacó la unidad del Directorio para impulsar este tipo de gestiones y alcanzar acuerdos que fortalezcan el patrimonio de la institución. «Nos mantenemos cohesionados, unidos y sin fisuras. Hemos dejado de lado cualquier diferencia interna para priorizar de manera absoluta el beneficio de los afiliados y el crecimiento patrimonial de nuestra obra social», afirmó.

Asimismo, García señaló que la aceptación de la propuesta presentada por el Concejo Deliberante está sujeta a determinadas condiciones. «Si hay un convenio tiene que ser entre las tres partes: Municipio, Concejo Deliberante y OSEF», sostuvo, al tiempo que indicó que serán las autoridades municipales quienes deberán definir el origen de los recursos destinados a financiar la construcción de la futura sede y la farmacia.

Por su parte, el director por el sector Pasivo, Horacio Gallegos, valoró el espacio de diálogo institucional y destacó la importancia del proyecto para la comunidad. «Fue importante que nos hayan escuchado y poder transmitir cuál es la situación de la obra social. La posibilidad de construir una sede y una farmacia es trascendental para la gente de Tolhuin y también aporta al crecimiento y desarrollo de la ciudad», expresó.

La reunión se enmarca en una agenda de trabajo institucional orientada a fortalecer el vínculo entre OSEF y los distintos niveles del Estado, con el propósito de encontrar soluciones sostenibles a compromisos históricos y ampliar la infraestructura sanitaria destinada a los afiliados fueguinos.