OSEF CONCRETÓ LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PARA GARANTIZAR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS EN SALUD MENTAL, INTERNACIÓN Y DISCAPACIDAD

Tierra del Fuego 22/07/2026.- La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) llevó adelante la apertura de sobres de la licitación pública correspondiente al Convenio Marco Abierto destinado a la provisión de medicamentos para afiliadas y afiliados incluidos en los planes de salud mental, internación domiciliaria y discapacidad.

El acto administrativo se realizó en la Casa de Tierra del Fuego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituye un paso clave en el proceso de regularización y fortalecimiento del sistema de abastecimiento de medicamentos de la obra social.

La licitación, iniciada hace dos meses, ingresó en su etapa final con la presentación de cinco ofertas, consolidando un procedimiento que permitirá garantizar la disponibilidad de tratamientos esenciales para las y los afiliados de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

En el marco de esta decisión de gestión, OSEF asumió desde este mes la compra y distribución directa de estos medicamentos a través de sus farmacias, reemplazando el esquema anterior mediante el cual los pacientes debían gestionarlos en farmacias comerciales, situación que generaba inconvenientes por faltantes de stock e interrupciones en la provisión.

El presidente de OSEF, Gustavo García, destacó que la medida responde al compromiso asumido por la actual conducción de la obra social de brindar soluciones concretas a las necesidades de las y los afiliados.

«Junto con el vicepresidente Jorge Giménez escuchamos, entendimos la problemática y estamos tratando de resolverla, y junto con el gobernador Gustavo Melella tomamos la decisión de que estos medicamentos los compre la obra social y los entregue en sus farmacias de las tres ciudades, garantizando previsibilidad a futuro», expresó.

Con la apertura de sobres, el expediente continuará su trámite administrativo en la provincia mediante la intervención del Comité de Pre-Adjudicación, órgano que analizará las propuestas y establecerá el correspondiente orden de mérito.

Al tratarse de una licitación bajo la modalidad de Convenio Marco Abierto, todos los oferentes que cumplan con las condiciones establecidas en el pliego serán adjudicados. Este mecanismo permite conformar una cartera de proveedores habilitados y garantiza mayor eficiencia en la gestión del abastecimiento.

En ese sentido, García explicó que el sistema contempla un orden de mérito entre los adjudicatarios, de manera que, si el primer proveedor no dispone del medicamento solicitado, la provisión se activa automáticamente con el siguiente oferente, asegurando la continuidad del servicio y evitando demoras en la entrega de tratamientos.

Con este acto administrativo, OSEF fortalece los mecanismos de compra pública, aporta previsibilidad al sistema de provisión de medicamentos y reafirma su compromiso con una gestión transparente, eficiente y orientada a garantizar el acceso oportuno a prestaciones esenciales para sus afiliadas y afiliados.