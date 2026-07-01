OSEF COMIENZA A ENTREGAR MEDICAMENTOS CON COBERTURA TOTAL PARA AFILIADOS CON DISCAPACIDAD, SALUD MENTAL E INTERNACIÓN DOMICILIARIA

Tierra del Fuego 01/07/2026.- La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) pone en marcha un nuevo sistema de provisión de medicamentos con cobertura del 100% destinado a afiliados con discapacidad, personas con tratamientos de salud mental e internaciones domiciliarias, una medida que se enmarca en la reorganización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para fortalecer el funcionamiento de la institución y mejorar la respuesta a sus afiliados.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la nueva conducción de la obra social, el Ministerio de Salud y las áreas provinciales vinculadas a discapacidad y salud mental, con el objetivo de dar una respuesta concreta a una de las principales demandas que atraviesan estos sectores.

El presidente de OSEF, Gustavo García, explicó que «esta iniciativa comenzó a trabajarse desde los primeros días de gestión, a partir de una necesidad planteada por el Gobernador y del trabajo conjunto con las áreas de Salud Mental, Discapacidad y los distintos organismos involucrados».

En ese sentido, señaló que «se diseñó un sistema que hoy nos permite contar con los medicamentos para estos tres grandes grupos de afiliados y planificar su entrega de manera ordenada».

Para ello, la obra social avanzó en el relevamiento y empadronamiento de los afiliados alcanzados por esta política, incorporando información sobre las patologías, los medicamentos, los insumos y las prestaciones que requiere cada persona.

«Hoy contamos con información precisa de cada afiliado, sabemos qué medicación necesita y eso nos permite proyectar la compra, organizar la logística y brindar una respuesta mucho más eficiente», sostuvo.

Desde la conducción de la obra social explicaron que la distribución se realizará de manera progresiva y organizada, «cada afiliado será contactado oportunamente para informarle cuándo y dónde podrá retirar su medicación, la cual estará preparada de manera individual e identificada para cada beneficiario», dijo.

Asimismo, en los casos de personas con internación domiciliaria o con dificultades para trasladarse, se organizarán mecanismos específicos para acercar los medicamentos, contemplando las distintas realidades de las familias.

La modalidad se implementará en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin y también será informada a través de los canales oficiales de OSEF, donde se detallarán las fechas y el procedimiento de entrega.

Es importante destacar que esta primera etapa alcanzará a las recetas emitidas a partir del 1 de julio y comprenderá la medicación correspondiente a los meses de julio y agosto, mientras la obra social avanza en los procesos licitatorios que permitirán garantizar la continuidad del abastecimiento.

El titular de OSEF destacó el importante esfuerzo económico que representa esta medida en el actual contexto financiero de la institución. «Realizamos una compra de alrededor de 400 millones de pesos para cubrir dos meses de medicamentos de alta rotación destinados exclusivamente a estos tres grupos prioritarios. Además, existen tratamientos de muy alto costo que también debemos afrontar, por lo que seguimos trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema», indicó.

Al mismo tiempo, remarcó que la decisión busca fortalecer el sistema de salud en su conjunto, preservando el trabajo articulado con las farmacias prestadoras. «Necesitamos que las farmacias continúen siendo parte del sistema», añadió y sostuvo que «son un aliado fundamental y queremos fortalecer ese vínculo entre lo público y lo privado para seguir mejorando la atención de nuestros afiliados».