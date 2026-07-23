OPERATIVO INVIERNO: AUNQUE NO NIEVE “EL TRABAJO ES PERMANENTE”

Ushuaia 23/07/2026.- La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia, Carolina Yutrovic, sostuvo que “seguimos trabajando en el despeje y acondicionamiento de las calles” tras la nevada que se produjo días atrás, en el marco del Operativo Invierno.

En declaraciones a la prensa precisó que durante las jornadas de nieve “se trabaja en distintos turnos a lo largo del día”, y recordó que “tenemos un circuito primario definido por el recorrido del transporte público” y por lugares esenciales como establecimientos educativos, edificios públicos e instituciones de salud”. Una vez intervenidos esos sectores, progresivamente “vamos al resto de la ciudad”.

Al respecto, observó que la ciudad “creció y crece” y por ello “además de utilizar la maquinaria vial propia se contrata equipo extra dentro de la disponibilidad de los recursos del Municipio, que no sobran para nada”.

Luego detalló que, además del despeje y acondicionamiento de calles, junto a los equipos de las secretarías de Políticas Ambientales y de Hábitat “se trabaja en la limpieza de veredas, escaleras, garitas y otros espacios de uso comunitario”.



Paralelamente, “se realiza un monitoreo permanente para determinar si es necesario volver a pasar por algún sector”.

Finalmente, Yutrovic sostuvo que “por más que no caiga nieve hay trabajos que se tienen que realizar para garantizar la circulación de vehículos y peatones, y también la llegada a los barrios altos de servicios como el del gas envasado y agua potable”, entre otros.