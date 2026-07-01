OPERATIVO INVIERNO 2026: RECUERDAN LAS MEDIDAS PARA TRANSITAR DE MANERA SEGURA

Tierra del Fuego 01/07/2026.- Ante las nevadas registradas en distintos sectores de la provincia, la Secretaría de Protección Civil y la Subsecretaría de Seguridad Vial recuerdan la importancia de respetar las medidas de prevención para transitar de manera segura durante la temporada invernal.

En el marco del Operativo Invierno 2026, se recomienda planificar los viajes con anticipación, consultar el estado de las rutas antes de salir, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, evitar maniobras bruscas y, en lo posible, no circular durante la noche.

Además, es obligatorio utilizar cubiertas homologadas para invierno y portar cadenas para nieve, las cuales deberán colocarse cuando las condiciones de la calzada o las autoridades así lo indiquen. Asimismo, se recomienda evitar la circulación de motocicletas cuando las condiciones climáticas representen un riesgo para la conducción.

También se recuerda que, durante condiciones climáticas adversas, los camiones de gran porte con doble semirremolque (bitrenes) tienen restringida la circulación en la Ruta Nacional N.º 3 como medida preventiva para la seguridad vial y la transitabilidad. Quienes se dirijan a los centros invernales deberán transportar los equipos de esquí o snowboard correctamente asegurados, de manera que no representen un riesgo para la circulación.

Toda la información sobre el Operativo Invierno 2026, recomendaciones para circular, estado de las rutas, normativa vigente y teléfonos útiles está disponible en https://www.tierradelfuego.gob.ar/campana-operativo-invierno/.

Asimismo, se solicita mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno Provincial, donde se actualizan permanentemente las condiciones de transitabilidad y las recomendaciones para viajar de forma segura. Ante cualquier emergencia, la comunidad puede comunicarse a las líneas 911 o 103.