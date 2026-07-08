“OBJETOS DE NUESTRA HISTORIA”: RECORRÉ UNA MUESTRA QUE PONE EN VALOR EL PATRIMONIO DE RÍO GRANDE

En el marco de las actividades por el 105° aniversario de Río Grande, el Municipio invita a vecinos y vecinas a visitar la muestra “Objetos de nuestra historia”, una propuesta del Museo Municipal Virginia Choquintel que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
La exposición reúne objetos, fotografías y documentos históricos, muchos de ellos exhibidos por primera vez, ofreciendo un recorrido que permite conocer la historia del pueblo Selk’nam y la evolución de Río Grande a lo largo de las distintas décadas del siglo XX.
La muestra invita a recorrer la historia de Río Grande a través de un itinerario cronológico que reúne fotografías, documentos, objetos y publicaciones de distintas épocas. El recorrido comienza con la presencia milenaria de los pueblos originarios, protagonistas fundamentales de la historia del territorio, y continúa con el proceso de conformación de la ciudad desde 1921 hasta la actualidad. A lo largo de la exhibición se presentan dictámenes, imágenes históricas, objetos patrimoniales y materiales gráficos que permiten comprender la evolución de la comunidad, rescatando los acontecimientos, protagonistas y expresiones que forman parte de la memoria social, cultural e histórica de Río Grande.
A través de esta iniciativa, el Museo Municipal busca acercar a la comunidad piezas patrimoniales que testimonian el desarrollo de la ciudad, promoviendo el reconocimiento de la memoria colectiva y fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia de las y los riograndenses.
La muestra podrá visitarse durante todo el mes de julio, de 15 a 18 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555.
Por medio de esta propuesta, el Municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico local, promoviendo espacios de encuentro con la memoria colectiva y fortaleciendo el sentido de pertenencia de las vecinas y vecinos con la historia e identidad de Río Grande.