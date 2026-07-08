“OBJETOS DE NUESTRA HISTORIA”: RECORRÉ UNA MUESTRA QUE PONE EN VALOR EL PATRIMONIO DE RÍO GRANDE

Rio Grande 08/07/2026.- La propuesta se desarrolla en el marco del 105° aniversario de la ciudad y reúne objetos, fotografías y documentos históricos que reflejan distintos momentos de la historia riograndense. Podrá visitarse durante todo el mes de julio en el Museo Municipal Virginia Choquintel.

En el marco de las actividades por el 105° aniversario de Río Grande, el Municipio invita a vecinos y vecinas a visitar la muestra “Objetos de nuestra historia”, una propuesta del Museo Municipal Virginia Choquintel que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La exposición reúne objetos, fotografías y documentos históricos, muchos de ellos exhibidos por primera vez, ofreciendo un recorrido que permite conocer la historia del pueblo Selk’nam y la evolución de Río Grande a lo largo de las distintas décadas del siglo XX.

La muestra invita a recorrer la historia de Río Grande a través de un itinerario cronológico que reúne fotografías, documentos, objetos y publicaciones de distintas épocas. El recorrido comienza con la presencia milenaria de los pueblos originarios, protagonistas fundamentales de la historia del territorio, y continúa con el proceso de conformación de la ciudad desde 1921 hasta la actualidad. A lo largo de la exhibición se presentan dictámenes, imágenes históricas, objetos patrimoniales y materiales gráficos que permiten comprender la evolución de la comunidad, rescatando los acontecimientos, protagonistas y expresiones que forman parte de la memoria social, cultural e histórica de Río Grande.

A través de esta iniciativa, el Museo Municipal busca acercar a la comunidad piezas patrimoniales que testimonian el desarrollo de la ciudad, promoviendo el reconocimiento de la memoria colectiva y fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia de las y los riograndenses.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes de julio, de 15 a 18 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555.

Por medio de esta propuesta, el Municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico local, promoviendo espacios de encuentro con la memoria colectiva y fortaleciendo el sentido de pertenencia de las vecinas y vecinos con la historia e identidad de Río Grande.