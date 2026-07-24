NUEVAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE CARRERAS Y OFICIOS PARA LA COMUNIDAD FUEGUINA

Tierra del Fuego 24/07/2026.- El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes lanza una web que unifica toda la oferta formativa de la provincia.

La presentación de la misma se realizará en la Expo Carreras y Oficios que dada la extensión de las vacaciones de invierno para la comunidad educativa fue reprogramada para las siguientes fechas:

Río Grande | 11 de Agosto | Paseo del Muelle de 10 a 19hs

Tolhuin | 12 de Agosto | Colegio Trejo Noel de 10:30 a 15hs

Ushuaia | 18 de Agosto | IPRA de 10 a 17 hs

A través de un trabajo articulado con las diferentes instituciones formativas de la provincia, el Gobierno de la Provincia pone en marcha una web con una mirada intuitiva, interactiva y dinámica para que la comunidad fueguina acceda a toda la oferta académica actualizada existente en tierra del fuego.

Con más de 23 instituciones y alrededor de 450 ofertas formativas, esta landing genera una nueva mirada de acceso a diferentes instancias formativas ya sean públicas y privadas, enfocadas en: Tecnicaturas Licenciaturas Ciclos de complementación curricular Espacios formativos en oficios de los Centros de Formación Laboral.

Esta propuesta dinámica no solamente pone en manifiesto las carreras y ofertas provinciales, sino no que también genera un comparativo entre cada ciclo de formación, brindando una mirada detallada y minuciosa de cómo la comunidad elige transitar estos espacios.

Podes ingresar al link: https://www.tierradelfuego.gob.ar/expo-carreras