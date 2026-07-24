NUEVAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE CARRERAS Y OFICIOS PARA LA COMUNIDAD FUEGUINA

La presentación de la misma se realizará en la Expo Carreras y Oficios que dada la extensión de las vacaciones de invierno para la comunidad educativa fue reprogramada para las siguientes fechas:
Río Grande | 11 de Agosto | Paseo del Muelle de 10 a 19hs
Tolhuin | 12 de Agosto | Colegio Trejo Noel de 10:30 a 15hs
Ushuaia | 18 de Agosto | IPRA de 10 a 17 hs
A través de un trabajo articulado con las diferentes instituciones formativas de la provincia, el Gobierno de la Provincia pone en marcha una web con una mirada intuitiva, interactiva y dinámica para que la comunidad fueguina acceda a toda la oferta académica actualizada existente en tierra del fuego.
Con más de 23 instituciones y alrededor de 450 ofertas formativas, esta landing genera una nueva mirada de acceso a diferentes instancias formativas ya sean públicas y privadas, enfocadas en: Tecnicaturas Licenciaturas Ciclos de complementación curricular Espacios formativos en oficios de los Centros de Formación Laboral.
Esta propuesta dinámica no solamente pone en manifiesto las carreras y ofertas provinciales, sino no que también genera un comparativo entre cada ciclo de formación, brindando una mirada detallada y minuciosa de cómo la comunidad elige transitar estos espacios.
Podes ingresar al link: https://www.tierradelfuego.gob.ar/expo-carreras