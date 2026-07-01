Nancy Fernández sobre proyectos de acuicultura: «A marcioni no le creemos nada, es poco serio».

Río Grande, 01/07/ 2026. En una entrevista reciente, la referente ambiental Nancy Fernández de Manekenk expuso fuertes cuestionamientos sobre la falta de avances en los proyectos vinculados a la reforma de la Ley 1335 de acuicultura y salmonicultura en la zona norte de Tierra del Fuego. La conversación dejó en evidencia la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad de la implementación y la poca seriedad del Secretario de Pesca y acuicultura Diego Luis Marcioni, quien ademas es representante de la provincia ante el Concejo Federal Pesquero.

Promesas incumplidas y ausencia de evaluaciones

Nancy Fernández señaló que, pese a los compromisos asumidos, no se ha realizado la evaluación ambiental estratégica que debía definir dónde podían instalarse los emprendimientos. A pesar de ello, ya se estarían prometiendo espacios a empresas privadas, lo que implicaría incumplir la propia normativa.

“Si hubiera algún tipo de asignación de espacios, estaría faltando a la ley y a la reglamentación”, advirtió.

Críticas al Secretario de Pesca

El foco de las críticas se dirigió al secretario de Pesca, Diego Luis Marzioni, quien además representa a la provincia en el Consejo Federal Pesquero. Según la entrevistada, Marcioni ha evitado dar explicaciones públicas y ha sido cuestionado por autorizaciones de aumento de cuotas de especies vulnerables, como la merluza negra.

“Nunca dio la cara, ha mentido a los legisladores y no tiene interés en dialogar con la comunidad”, sostuvo Nancy.

Proyectos millonarios sin financiamiento

Otro punto polémico es el anuncio de proyectos por más de 12 mil millones de pesos, sin financiamiento asegurado. Nancy comparó la situación con “querer comprar una casa y no tener el dinero para pagarla”, calificando la estrategia como poco seria y engañosa para la comunidad, especialmente en la zona norte, golpeada por la desocupación.

Empleo y falsas expectativas

La entrevistada cuestionó la promesa de generación de empleo, recordando que en países con décadas de experiencia en acuicultura, como Noruega o Australia, los puestos directos no superan los 5.000 trabajadores. En Río Grande, donde hay 15.000 desocupados, la expectativa de que la salmonicultura sea una solución masiva resulta poco realista. Además, advirtió que la incorporación de robótica y sistemas computarizados podría reducir aún más la necesidad de mano de obra local.

Empresas con antecedentes de contaminación

Nancy también criticó el acuerdo firmado por el gobernador Gustavo Melella con la empresa Cooke, señalando que la firma tiene antecedentes de contaminación y mortalidad de peces en Chile.

“No es que tiene antecedentes, tiene prontuario”, enfatizó.

Respuesta social y presión política

Pese a la presión de sectores políticos como La Libertad Avanza, que impulsó la reforma de la Ley 1335, Nancy Fernandez aseguró que el colectivo ambiental continúa activo con campañas, charlas y distribución de folletos.

“La misma comunidad lo va a rechazar porque de a poco se van cayendo las caretas”, afirmó.

Conclusión

La entrevista refleja un clima de desconfianza y malestar social frente a la falta de transparencia en los proyectos de acuicultura en Tierra del Fuego. Entre promesas incumplidas, ausencia de evaluaciones ambientales y anuncios sin financiamiento, la comunidad exige certezas sobre el futuro de una actividad que, lejos de garantizar empleo masivo, podría replicar los problemas ambientales y laborales ya conocidos en Chile.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.