Mirgor en Tierra del Fuego: siete años de despidos y suspensiones

Ushuaia/Río Grande, julio 2026. El Grupo Mirgor, propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía Luis Caputo, lleva al menos siete años aplicando despidos y suspensiones en sus plantas electrónicas de Tierra del Fuego. La cronología muestra un proceso sostenido de ajuste laboral que se profundizó con la apertura a importaciones y la eliminación de aranceles a celulares.

Cuando hablamos de vaciamiento de la provincia y en esa estrategia incluimos a los empresarios propietarios de los grupos Newsan y Mirgor, Chernakovsky y Niki Caputo respectivamente, no es porque lo descubrimos ayer, en el caso particular de Mirgor desde 2019 viene despidiendo, suspendiendo y dejando gente sin trabajo, y es notable, como los gobiernos anteriores y el actual, no han hecho nada para impedir que las condiciones que imponen los empresarios se puedan menguar en algo.

Ahora viene el banco de horas, que ya se aplica en la Provincia de Buenos Aires y que mas tarde o mas temprano, y tampoco se está previendo. Los grandes empresarios imponen reglas de juego que ni los gobiernos se atreven a frenar.

Línea de tiempo

2019 Primeras noticias de reducción de personal en IATEC y Famar . Se denunciaron despidos en Río Grande vinculados a la caída en ventas de celulares y televisores.

2020–2021 Suspensiones periódicas en el marco de la pandemia. El régimen de Permanentes de Prestación Discontinua (PPD) comenzó a aplicarse con fuerza, flexibilizando contratos.

2022 Nuevos ajustes en la planta de Brightstar. Se denunciaron más de 200 desvinculaciones en el año.

2023 La Licuadora TDF informó sobre despidos masivos en Mirgor , con más de 300 trabajadores afectados . Se consolidó el esquema de suspensiones rotativas.

Julio 2025 Ola de despidos: más de 120 trabajadores cesanteados .

Agosto 2025 Suspensiones en IATEC, Brightstar y Famar: una semana al mes hasta diciembre. 500 trabajadores afectados .

Septiembre 2025 Nuevos despidos: 150 cesanteados y 360 suspendidos bajo régimen PPD. Total de desvinculados desde julio: más de 270 trabajadores .

Enero 2026 Entra en vigencia la eliminación total de aranceles a celulares importados , lo que agrava la crisis laboral en Mirgor.



Contexto

Causas principales: caída en ventas, apertura del mercado a importaciones más baratas, reducción y eliminación de aranceles.

caída en ventas, apertura del mercado a importaciones más baratas, reducción y eliminación de aranceles. Impacto laboral: despidos directos, suspensiones rotativas y uso del régimen PPD.

despidos directos, suspensiones rotativas y uso del régimen PPD. Plantas afectadas: IATEC, Brightstar y Famar.

Conclusión

La línea de tiempo deja en claro que desde 2019 Mirgor viene despidiendo y suspendiendo trabajadores en Tierra del Fuego de manera sostenida. El proceso se profundizó en 2023 y se aceleró en 2025–2026 con la política nacional de apertura a importaciones. El resultado es un escenario de inseguridad laboral crónica para cientos de familias fueguinas.

Mirgor in Tierra del Fuego: Seven Years of Layoffs and Suspensions

Ushuaia/Río Grande, July 2026. The Mirgor Group, owned by Nicolás “Nicky” Caputo, cousin of Economy Minister Luis Caputo, has been applying layoffs and suspensions in its electronic plants in Tierra del Fuego for at least seven years. The chronology reveals a sustained process of labor adjustment that deepened with the opening to imports and the elimination of tariffs on cell phones.

Timeline

2019 First reports of staff reductions at IATEC and Famar . Layoffs in Río Grande linked to falling sales of cell phones and televisions.

2020–2021 Periodic suspensions during the pandemic. The Permanent Discontinuous Service (PPD) regime began to be applied more forcefully, flexibilizing contracts.

2022 New adjustments at the Brightstar plant. More than 200 dismissals reported throughout the year.

2023 La Licuadora TDF reported mass layoffs at Mirgor , with more than 300 workers affected . Rotating suspension schemes became consolidated.

July 2025 Wave of layoffs: more than 120 workers dismissed .

August 2025 Suspensions at IATEC, Brightstar, and Famar: one week per month until December. 500 workers affected .

September 2025 New layoffs: 150 dismissed and 360 suspended under the PPD regime. Total layoffs since July: more than 270 workers .

January 2026 Full elimination of tariffs on imported cell phones comes into effect, further aggravating Mirgor’s labor crisis.



Context

Main causes: declining sales, market opening to cheaper imports, reduction and elimination of tariffs.

declining sales, market opening to cheaper imports, reduction and elimination of tariffs. Labor impact: direct layoffs, rotating suspensions, and use of the PPD regime.

direct layoffs, rotating suspensions, and use of the PPD regime. Affected plants: IATEC, Brightstar, and Famar.

Conclusion

The timeline makes it clear that since 2019 Mirgor has been steadily laying off and suspending workers in Tierra del Fuego. The process intensified in 2023 and accelerated in 2025–2026 with national policies favoring imports. The result is a scenario of chronic job insecurity for hundreds of Fuegian families.

Fuente: en base a notas publicadas en este medio www.lalicuadoratdf.com.ar