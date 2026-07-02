Milei desvincula al Banco Central del desarrollo territorial, y se lo entrega al mercado financiero.

Rio Grande 02/07/2026.- Javier Milei impulsa una reforma profunda del Banco Central (BCRA): el presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica y limitar la capacidad de emisión monetaria, buscando que la entidad se concentre exclusivamente en preservar el valor del peso y deje de financiar al Tesoro . Que se esconde detrás de este proyecto.

Objetivo central de la reforma

Eliminar la asistencia fiscal : el proyecto prohibiría los “adelantos transitorios” al Gobierno, que hoy pueden alcanzar hasta el 12 % de la base monetaria y un 10 % adicional sobre recursos recaudados .

: el proyecto prohibiría los “adelantos transitorios” al Gobierno, que hoy pueden alcanzar hasta el 12 % de la base monetaria y un 10 % adicional sobre recursos recaudados . Restablecer la misión única del BCRA: defender el valor de la moneda, sin objetivos múltiples como desarrollo económico o empleo.

del BCRA: defender el valor de la moneda, sin objetivos múltiples como desarrollo económico o empleo. Aumentar la independencia institucional: el directorio mantendría sus mandatos sin depender del poder político de turno, siguiendo modelos como el del Banco Central de Perú .

Contexto político y económico

La iniciativa forma parte del paquete legislativo que Milei presentó junto a Karina Milei y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger , quienes diseñan el texto técnico .

que Milei presentó junto a Karina Milei y los ministros y , quienes diseñan el texto técnico . El Gobierno busca retroceder la reforma de 2012 impulsada por Mercedes Marcó del Pont , que permitió usar reservas para pagar deuda y financiar al Estado.

impulsada por , que permitió usar reservas para pagar deuda y financiar al Estado. El proyecto se enmarca en las exigencias del FMI, que reclama mayor independencia del BCRA y control de la emisión .

Implicancias económicas

Aspecto Situación actual Propuesta de Milei Emisión monetaria Puede financiar al Tesoro hasta 22 % de la base monetaria Prohibición total de emisión para gasto público Objetivos del BCRA Múltiples (estabilidad, desarrollo, empleo) Único: preservar el valor del peso Autonomía institucional Dependiente del Ejecutivo Independencia plena del directorio Uso de reservas Permitido para deuda soberana Restringido solo a política monetaria Reacciones y próximos pasos

El oficialismo planea ingresar el proyecto por el Senado , con apoyo del bloque de La Libertad Avanza liderado por Patricia Bullrich .

, con apoyo del bloque de liderado por . Economistas ortodoxos celebran la medida como un paso hacia la disciplina monetaria , mientras sectores opositores advierten que podría restringir la capacidad del Estado para responder a emergencias financieras.

, mientras sectores opositores advierten que podría para responder a emergencias financieras. Milei reiteró su postura más radical: “Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central”, reafirmando su visión de dolarización o competencia de monedas .

En síntesis

La reforma del BCRA se perfila como el eje económico más ambicioso del gobierno libertario: busca blindar la política monetaria frente a la influencia política y eliminar la emisión como herramienta de financiamiento estatal.

Reducir los objetivos del BCRA a “preservar el valor del peso” implica dejar de lado las metas de empleo y desarrollo, que son pilares de cualquier política económica con enfoque social. En la práctica, eso significa que la entidad ya no tendría obligación de sostener políticas que impulsen la producción o el trabajo, sino solo controlar la inflación mediante restricción monetaria.

En términos concretos:

Las provincias perderían apoyo financiero para obras, infraestructura o asistencia productiva.

El crédito interno se encarecería, afectando a pymes y cooperativas.

El Estado nacional quedaría sin herramientas para amortiguar crisis regionales.

Este tipo de reforma traslada el poder económico al mercado financiero y desvincula al Banco Central del desarrollo territorial, lo que puede profundizar la desigualdad entre regiones.

Con información de El Economista y www.lalicuadoratdf.com.ar