Milei desvincula al Banco Central del desarrollo territorial, y se lo entrega al mercado financiero.

Objetivo central de la reforma
- Eliminar la asistencia fiscal: el proyecto prohibiría los “adelantos transitorios” al Gobierno, que hoy pueden alcanzar hasta el 12 % de la base monetaria y un 10 % adicional sobre recursos recaudados .
- Restablecer la misión única del BCRA: defender el valor de la moneda, sin objetivos múltiples como desarrollo económico o empleo.
- Aumentar la independencia institucional: el directorio mantendría sus mandatos sin depender del poder político de turno, siguiendo modelos como el del Banco Central de Perú .
Contexto político y económico
- La iniciativa forma parte del paquete legislativo que Milei presentó junto a Karina Milei y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes diseñan el texto técnico .
- El Gobierno busca retroceder la reforma de 2012 impulsada por Mercedes Marcó del Pont, que permitió usar reservas para pagar deuda y financiar al Estado.
- El proyecto se enmarca en las exigencias del FMI, que reclama mayor independencia del BCRA y control de la emisión .
Implicancias económicas
|Aspecto
|Situación actual
|Propuesta de Milei
|Emisión monetaria
|Puede financiar al Tesoro hasta 22 % de la base monetaria
|Prohibición total de emisión para gasto público
|Objetivos del BCRA
|Múltiples (estabilidad, desarrollo, empleo)
|Único: preservar el valor del peso
|Autonomía institucional
|Dependiente del Ejecutivo
|Independencia plena del directorio
|Uso de reservas
|Permitido para deuda soberana
|Restringido solo a política monetaria
- El oficialismo planea ingresar el proyecto por el Senado, con apoyo del bloque de La Libertad Avanza liderado por Patricia Bullrich .
- Economistas ortodoxos celebran la medida como un paso hacia la disciplina monetaria, mientras sectores opositores advierten que podría restringir la capacidad del Estado para responder a emergencias financieras.
- Milei reiteró su postura más radical: “Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central”, reafirmando su visión de dolarización o competencia de monedas .
En síntesis
La reforma del BCRA se perfila como el eje económico más ambicioso del gobierno libertario: busca blindar la política monetaria frente a la influencia política y eliminar la emisión como herramienta de financiamiento estatal.
Reducir los objetivos del BCRA a “preservar el valor del peso” implica dejar de lado las metas de empleo y desarrollo, que son pilares de cualquier política económica con enfoque social. En la práctica, eso significa que la entidad ya no tendría obligación de sostener políticas que impulsen la producción o el trabajo, sino solo controlar la inflación mediante restricción monetaria.
En términos concretos:
- Las provincias perderían apoyo financiero para obras, infraestructura o asistencia productiva.
- El crédito interno se encarecería, afectando a pymes y cooperativas.
- El Estado nacional quedaría sin herramientas para amortiguar crisis regionales.
Este tipo de reforma traslada el poder económico al mercado financiero y desvincula al Banco Central del desarrollo territorial, lo que puede profundizar la desigualdad entre regiones.
Con información de El Economista y www.lalicuadoratdf.com.ar