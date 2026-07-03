Melella llega al invierno con Tierra del Fuego en emergencia energética

Tierra del Fuego 03/07/2026.- El propio Gobierno fueguino reconoció que la provincia no tiene interconexión eléctrica entre ciudades y que las tarifas subieron más del 25%.

El gobierno de Gustavo Melella llegó al invierno con Tierra del Fuego todavía en emergencia energética, sin interconexión eléctrica interna entre ciudades y con aumentos tarifarios que, según la propia administración provincial, superaron el 25% para usuarios finales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ministra de Energía fueguina, Gabriela Castillo, expuso la situación durante el Consejo Federal de Energía realizado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y advirtió que la provincia sigue atravesando un cuadro crítico por falta de infraestructura.

La declaración deja mal parado a Melella porque el diagnóstico no proviene de la oposición, sino de una funcionaria central de su propio gabinete. Castillo reconoció que Tierra del Fuego continúa en emergencia energética y que la ausencia de interconexión impide incluso trasladar excedentes de energía de una ciudad a otra.

El problema es estructural: si Río Grande cuenta con excedente energético, ese recurso no puede llegar de manera eficiente a Ushuaia por falta de conexión interna. Esa limitación reduce la capacidad de respuesta ante contingencias, incrementos de demanda, problemas de generación o emergencias climáticas, justamente en una provincia donde el invierno endurece el consumo y vuelve más sensible cualquier falla del sistema.

La funcionaria también cuestionó que las inversiones nacionales sigan concentradas en el AMBA, pero el costo político local recae sobre la gestión provincial porque la emergencia continúa vigente durante el mandato de Melella y afecta la planificación de servicios básicos, producción, hogares y edificios públicos.

El cuadro se completa con el impacto tarifario. Medios fueguinos consignaron que el Gobierno provincial reconoció aumentos superiores al 25% en tarifas eléctricas para usuarios finales, en medio de una discusión nacional por costos de generación, transporte y distribución. Para los hogares fueguinos, el problema no es solo cuánto se paga, sino qué nivel de seguridad energética ofrece el sistema.

La Provincia planteó la necesidad de una mirada federal sobre la infraestructura energética, pero la admisión oficial dejó expuesta una debilidad propia: Tierra del Fuego sigue sin una red interna capaz de integrar su generación y responder con mayor eficiencia a la demanda.

El planteo fue realizado en el Consejo Federal de Energía y quedó como diagnóstico oficial de la administración Melella: la provincia continúa en emergencia energética, sin interconexión entre ciudades y con tarifas más caras para los usuarios.

Agencia NA