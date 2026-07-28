MÁS DE 500 VECINOS DE RÍO GRANDE REGULARIZARON SUS DEUDAS GRACIAS AL ALIVIO FISCAL IMPULSADO POR EK BLOQUE DE LA UCR

Rio Grande 28/07/2026.- Un total de 531 contribuyentes se acogieron exitosamente al Régimen Especial de Regularización de deudas municipales establecido por la Ordenanza Municipal Nº 4896/2026. Esta iniciativa, impulsada por el concejal Maxi Ybars, fue diseñada con el objetivo primordial de brindar un alivio económico directo a las familias de la ciudad, permitiéndoles poner al día sus obligaciones tributarias con importantes beneficios de descuento.

De acuerdo con los datos brindados por la Dirección de Rentas, la gran mayoría de los beneficiarios optó por la cancelación total inmediata: 510 contribuyentes realizaron el pago en una sola cuota, accediendo así al beneficio máximo de condonación de intereses. Por otro lado, 21 vecinos eligieron planes de pago financiados en dos o más cuotas para regularizar su situación.

El régimen, sancionado por el Concejo Deliberante en marzo de 2026, surgió como una respuesta legislativa ante la profunda crisis económica que atraviesa el país y la provincia, la cual ha generado una baja en los puestos de trabajo y dificultades financieras para los vecinos. La normativa permitió regularizar deudas por tributos y tasas devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre los beneficios más destacados que pudieron aprovechar los vecinos se encuentran:

• 100% de descuento sobre los intereses por pago en una sola cuota.

• 90% de descuento en intereses para quienes optaron por hasta seis cuotas.

• 80% de descuento para aquellos que financiaron su deuda en hasta doce cuotas.

Esta medida de alivio fiscal, promovida desde el ámbito legislativo por el concejal Ybars, buscó no solo incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino fundamentalmente proteger la economía de los hogares de Río Grande, ofreciendo herramientas concretas para que los contribuyentes puedan sanear sus deudas de manera accesible y justa.