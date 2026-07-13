MÁS DE 200 VECINOS Y VECINAS PARTICIPARON DE UNA NUEVA JORNADA DE CENTRO ABIERTO

Ushuaia 13/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevó adelante una nueva edición de Centro Abierto, una jornada gratuita destinada a acercar servicios de salud y prevención a la comunidad, que se desarrolló en el Centro de Salud Municipal. Durante la actividad, más de 200 vecinos y vecinas accedieron a distintas prestaciones de manera gratuita

Durante la actividad, más de 200 vecinos y vecinas accedieron a distintas prestaciones de manera gratuita, consolidando una propuesta que busca facilitar el acceso a la atención primaria y promover el cuidado integral de la salud.

Uno de los servicios con mayor demanda fue el control de agudeza visual, que alcanzó alrededor de 140 atenciones durante la jornada. Además, se realizaron consultas en Medicina General, Pediatría, Odontología y Enfermería, junto con la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para niñas, niños y personas adultas.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «Centro Abierto es una propuesta que acerca el sistema de salud a la comunidad, generando espacios accesibles donde vecinos y vecinas pueden realizar controles, recibir asesoramiento y acceder a distintas prestaciones de manera gratuita».

Asimismo, sostuvo que «la gran participación registrada en cada edición demuestra la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la prevención, el cuidado de la salud y el acceso equitativo a los servicios sanitarios. Nuestro compromiso es seguir generando estas instancias para que más familias puedan acceder a controles y atención de manera cercana y gratuita».

Desde la Secretaría remarcaron que estas iniciativas forman parte del trabajo sostenido que lleva adelante el Municipio para fortalecer la atención primaria de la salud, promover hábitos de cuidado y garantizar el acceso a prestaciones esenciales para toda la comunidad.