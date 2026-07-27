MARTÍN PEREZ PRESENTÓ NUEVA INVERSIÓN EN SALUD

Rio Grande 27/07/2026.- Este nuevo equipamiento permitirá ampliar la cantidad de turnos de odontología, optimizar la calidad de las prestaciones y mejorar las condiciones de atención para las vecinas y vecinos. El intendente Martín Perez junto al subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y el Director de Servicios de la Salud, Dr. Fabián Baeza visitaron el Centro Municipal de Salud N.º 1 donde se instala el nuevo sillón odontológico. Con esta incorporación, todos los centros municipales de salud contarán con el servicio de odontología.

Martin Perez anunció la instalación de un nuevo sillón odontológico en el Centro Municipal de Salud N.º 1, una incorporación que permitirá fortalecer las prestaciones odontológicas, mejorar las condiciones de trabajo del equipo de salud y brindar una atención más cómoda, segura y eficiente a la comunidad.

El intendente, junto al subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacaron, durante una recorrida en el Centro de Salud N1, la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y equipamiento para fortalecer el sistema municipal de salud.

En ese marco, el intendente Martín Perez afirmó: “aún en un contexto económico difícil, seguimos priorizando la salud pública porque sabemos que cada vez son más las familias que necesitan del sistema municipal. Cada inversión que hacemos en equipamiento e infraestructura tiene un único objetivo: que nuestros vecinos y vecinas reciban una atención de mayor calidad, más rápida y en mejores condiciones”.

Cabe señalar que el Centro Municipal de Salud N.º 1 era el único de los cuatro centros de salud municipales que aún no contaba con un sillón odontológico, por lo que a partir de ahora todos los centros municipales de salud contarán con el servicio de odontología. Con esta incorporación, será posible incrementar significativamente la cantidad de turnos disponibles y dar respuesta a la creciente demanda, siendo uno de los Centros que abarca mayor área de cobertura territorial de la ciudad.

El nuevo sillón odontológico incorpora tecnología moderna que mejora tanto el confort de las y los pacientes como la ergonomía de los profesionales, permitiendo realizar procedimientos con mayor precisión, seguridad y eficiencia.

Asimismo, Perez sostuvo que “hoy podemos decir con orgullo que los cuatro Centros Municipales de Salud cuentan con atención odontológica. Esto significa más acceso, más cercanía y más oportunidades para que cada vecino pueda cuidar su salud sin tener que esperar o trasladarse largas distancias. Vamos a seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud porque entendemos que es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

Esta incorporación forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer la red de atención primaria de la salud, acompañando el crecimiento de la demanda y garantizando espacios adecuados para la atención odontológica en cada uno de los Centros Municipales de Salud.

El Municipio reafirma su compromiso con la inversión permanente en infraestructura y equipamiento sanitario, fortaleciendo el acceso a servicios públicos de salud de calidad, cercanos y accesibles para las y los riograndenses.