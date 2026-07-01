MARTÍN PEREZ PIDIÓ A CAMUZZI SUSPENDER LOS CORTES DE GAS DURANTE EL INVIERNO

Rio Grande 01/07/2026.- El intendente solicitó a la empresa que adopte medidas excepcionales frente a la situación económica que atraviesan muchas familias de Río Grande. Además, puso a disposición los equipos sociales del Municipio para colaborar en la identificación y evaluación de los casos de mayor vulnerabilidad.

El intendente Martín Perez solicitó formalmente a Camuzzi Gas del Sur que suspenda los cortes del servicio por falta de pago durante el período invernal y que implemente mecanismos excepcionales de regularización para las familias de Río Grande que atraviesan dificultades económicas. En la misma nota, Perez puso a disposición las áreas sociales del Municipio para trabajar junto a la empresa en el acompañamiento de los hogares más afectados.

La presentación surge a partir de la preocupación por la situación que viven numerosos vecinos y vecinas de la ciudad, quienes se acercan diariamente al Municipio para solicitar ayuda ante las dificultades para afrontar el pago de los servicios públicos esenciales.



“Hay muchas familias de Río Grande que están haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante sus hogares y que hoy tienen serias dificultades para pagar los servicios. Frente a esa realidad, tomamos la iniciativa de pedirle a Camuzzi que actúe con sensibilidad social durante el invierno”, expresó Perez.

En ese sentido, el intendente remarcó que el gas es un servicio esencial, especialmente en una ciudad atravesada por las bajas temperaturas durante gran parte del año. Por eso, pidió que la empresa suspenda los cortes por falta de pago mientras dure el período invernal.

“Ningún hogar de Río Grande debería atravesar el invierno sin gas por razones económicas. Estamos hablando de un servicio básico para la vida cotidiana de nuestras familias”, señaló.

Perez también advirtió que los mecanismos de financiación actualmente disponibles resultan insuficientes para muchas familias, ya que los montos acumulados hacen muy difícil la regularización de las deudas. “Necesitamos planes de pago excepcionales, que sean realmente posibles de cumplir. No alcanza con ofrecer una financiación si después las cuotas quedan fuera del alcance de las familias”, sostuvo.

Desde el Municipio remarcaron que el pedido no busca confrontar con la empresa, sino abrir una instancia de trabajo conjunto que permita atender las situaciones más urgentes, evitar cortes durante el invierno y encontrar soluciones sostenibles para las familias que hoy no pueden ponerse al día.

“Le pedimos a Camuzzi que actúe frente a una situación social compleja, pero también ponemos a disposición nuestros equipos municipales para colaborar en la identificación y evaluación de los casos de mayor vulnerabilidad”, afirmó el intendente.

Asimismo, Perez sostuvo que la situación económica nacional, el aumento de las tarifas, la caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo en la provincia impactan directamente en la vida cotidiana de miles de hogares fueguinos. “Lo que vemos todos los días en el Municipio es que cada vez más familias necesitan ayuda para cubrir necesidades básicas. Los servicios públicos no pueden quedar por fuera de esa realidad”, indicó.

Finalmente, el intendente planteó la necesidad de encontrar una salida que permita compatibilizar el recupero de las deudas con la protección de las familias que atraviesan mayores dificultades.

“Estamos convencidos de que se puede encontrar un mecanismo razonable, humano y posible. El Municipio está dispuesto a colaborar para que ninguna familia quede sin gas en pleno invierno”, concluyó Perez.