Martin Perez: «Milei otra vez dañando los intereses nacionales»

Rio Grande 26/07/2026.- El Intendente de nuestra ciudad se manifestó, una vez mas, en contra de las vulgaridades, acusaciones e insultos que profirió Javier Milei contra el Presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva, durante su visita al candidato de ultraderecha, Flavio Bolsonaro. El mandatario argentino lo acuso de Basura Socialista, ladrón y basura calva: los mismos fueron publicados por todos los diarios del país, lo que generó una crisis diplomática inédita entre Argentina y Brasil. Estos ataques ocurrieron en actos de campaña en San Pablo junto a Flavio Bolsonaro y fueron considerados una “afrenta” por el gobierno brasileño.

Insultar al presidente de Brasil, nuestro mayor socio comercial, un país con el que compartimos una larga frontera y al que nos unen el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro.

¿Cómo beneficia eso a la Argentina?

¿En qué ayuda eso al país?

Javier Milei dañando una y otra vez los intereses nacionales para conseguir dos líneas en medios del exterior. Eso sí, para los ingleses tiene muchos elogios.

Entre otras cosas Milei dijo textualmente: