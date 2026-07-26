Martin Perez: «Milei otra vez dañando los intereses nacionales»

Insultar al presidente de Brasil, nuestro mayor socio comercial, un país con el que compartimos una larga frontera y al que nos unen el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro.
¿Cómo beneficia eso a la Argentina?
¿En qué ayuda eso al país?
Javier Milei dañando una y otra vez los intereses nacionales para conseguir dos líneas en medios del exterior. Eso sí, para los ingleses tiene muchos elogios.
Entre otras cosas Milei dijo textualmente:
- “Ladrón”: Milei acusó públicamente a Lula de corrupción, retomando viejas causas judiciales contra el mandatario brasileño.
- “Basura socialista”: expresión repetida en sus discursos, usada para descalificar la ideología del Partido de los Trabajadores (PT).
- Ataques indirectos: además de Lula, Milei insultó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, llamándolo “basura calva”, lo que amplificó la tensión diplomática.