MARTÍN PEREZ MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN CIVIL DE JUBILADOS MUNICIPALES

Rio Grande 30/07/2026.- El intendente Martín Perez se reunió con integrantes de la Asociación Civil de Jubilados Municipales de Río Grande. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto y la directora de Haberes, Francisca Navarro. Durante el encuentro, las autoridades municipales compartieron los alcances de la política salarial impulsada por el Ejecutivo y el impacto que la misma tiene sobre los haberes jubilatorios.

En ese marco, se destacó que durante el primer semestre de 2026 se alcanzó una recomposición salarial acumulada del 15%, a la que se suma el incremento del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable con vigencia desde el 1° de julio, recientemente acordado con las entidades gremiales.

Al respecto, el intendente Martín Perez remarcó que “para nuestra gestión es muy importante mantener un diálogo permanente con quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la comunidad” y en este sentido, refirió que “las y los jubilados municipales son protagonistas de la historia de Río Grande; con su trabajo, su compromiso y su vocación de servicio ayudaron a construir la ciudad que hoy tenemos. Por eso sentimos la responsabilidad de seguir acompañándolos y de que las decisiones que tomamos también los contemplen».

“Cada vez que logramos un acuerdo salarial que mejora el básico estamos pensando no sólo en los trabajadores que hoy sostienen el funcionamiento del Municipio, sino también en quienes ya cumplieron una etapa de servicio. Defender el salario de nuestros jubilados es una forma de reconocer una vida entera de trabajo y de valorar el aporte que hicieron al crecimiento de Río Grande», señaló.

Perez sostuvo: «sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil. Administrar con responsabilidad los recursos públicos es lo que nos permite seguir sosteniendo políticas que acompañan tanto a los trabajadores activos como a nuestros jubilados. En Río Grande elegimos priorizar a las personas y cuidar el ingreso de quienes más lo necesitan».

Por último, el Intendente subrayó: «nuestro compromiso con las personas mayores no se limita a una recomposición salarial. Lo demostramos con políticas concretas como el Centro de Bienestar Papa Francisco, el Servicio de Gerontología y distintas acciones destinadas a mejorar su calidad de vida. Creemos que una comunidad que respeta a sus adultos mayores también respeta su propia historia».

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil de Jubilados Municipales, Yamile Muñoz, afirmó que “cuando los aumentos van al básico, el reconocimiento deja de ser momentáneo y se convierte en un derecho permanente que llega a los jubilados”.

En tanto, valoró el espacio de diálogo generado por el Municipio y la posibilidad de conocer de primera mano las medidas adoptadas en materia salarial, destacando la importancia de que los incrementos acordados en las negociaciones paritarias impacten en el salario básico lo cual permite que las y los jubilados sean contemplados.