MARTÍN PEREZ FIRMÓ UN CONVENIO CON LA UTN PARA FORTALECER LA FORMACIÓN DE FUTUROS PROFESIONALES

Rio Grande 04/07/2026.- Dicha cooperación entre el Municipio de Río Grande y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Tierra del Fuego permitirá a estudiantes de las diferentes carreras de ingeniería realizar prácticas profesionalizantes supervisadas en distintas dependencias municipales, fortaleciendo su formación académica y promoviendo la incorporación de herramientas para su futuro desempeño profesional.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Martín Perez y el decano de la UTN Tierra del Fuego, Francisco Álvarez, en el marco de una agenda de trabajo que ambas instituciones vienen impulsando para generar más oportunidades de formación, innovación y desarrollo para las juventudes de Río Grande.

A partir de este convenio, estudiantes de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química podrán desarrollar prácticas en diferentes áreas del Municipio, donde tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, participar en experiencias concretas de gestión pública e incorporar nuevas capacidades y competencias vinculadas al ejercicio de su profesión.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Municipio con el fortalecimiento de la educación superior y la generación de políticas públicas que promuevan la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo local. Asimismo, consolida el trabajo articulado con la Universidad Tecnológica Nacional, entendiendo que el vínculo entre el ámbito académico y el Estado resulta fundamental para construir una ciudad con más oportunidades, innovación y crecimiento.

Del encuentro también participaron la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek; el vicedecano de la UTN Tierra del Fuego, Demian Ferreyra; el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional, Gustavo Tielens, junto a estudiantes de las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Industrial.