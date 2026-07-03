Martín Pérez: “El RIGI no significa nada para Tierra del Fuego”

Río Grande 03/07/2026.- El intendente Martín Pérez volvió a cuestionar con dureza el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional y defendido por sectores libertarios. En diálogo con este medio, el jefe comunal sostuvo que el modelo “lo único que genera son ganancias extraordinarias para algunas megaempresas, sin ningún tipo de derrame concreto desde el punto de vista del empleo, del desarrollo en infraestructura para las ciudades y para las provincias” .

Pérez describió un escenario agravado por los recortes nacionales: “El Gobierno nacional ha recortado todos los programas de asistencia, absolutamente todos, y ha cortado toda la obra pública que para nosotros era un motor de generación de puestos de trabajo”. En este contexto, el municipio sostiene con fondos propios el transporte público, la asistencia social, los dispositivos de salud y deporte, y la infraestructura básica.

La presión sobre el sistema sanitario es evidente. El intendente detalló que los 15 centros de salud municipales realizan cerca de 270 mil prestaciones anuales, con una inversión de 10 mil millones de pesos. “Son muchas las familias que han perdido el empleo y la obra social, entonces la demanda es creciente”, explicó, insistiendo en la necesidad de un convenio con OSEF para atender a sus afiliados. “De todas maneras no se le niega absolutamente a nadie la atención en nuestra ciudad”, aclaró.

En materia de obra pública, Pérez confirmó que proyectos como el natatorio en Chacra y la Carpa de la Dignidad avanzan con recursos municipales. “Si pudiésemos contar con la coparticipación en tiempo y forma, las obras podrían terminarse más rápido y podríamos proyectar nuevas”, afirmó. También reclamó la derogación del decreto 333, que fijó arancel cero a productos importados y golpeó a la industria fueguina: “Lo mínimo que podemos pedir es que ese decreto tan nocivo sea derogado”.

Respecto al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), el intendente fue categórico: “Es un modelo que lo único que genera son ganancias extraordinarias para algunas megaempresas sin ningún tipo de derrame concreto en empleo o infraestructura. Para Tierra del Fuego no ha significado absolutamente nada”. En paralelo, cuestionó el aumento de tarifas de gas y pidió a Camuzzi cesar los cortes durante el invierno.

El jefe comunal defendió la búsqueda de inversiones productivas y relató su reciente viaje a China: “Lo lógico es salir a golpear puertas, a buscar inversiones que permitan generar riqueza y trabajo. Fuimos a conocer experiencias de soberanía alimentaria y cultivos bajo cubierta, con un clima similar al nuestro”. En este sentido, destacó la necesidad de desarrollar la industria agroalimentaria local para reducir la dependencia del norte del país.

Sobre el vínculo con legisladores nacionales, Pérez sostuvo que mantiene abiertas las puertas del municipio a todos los espacios políticos, aunque criticó la actitud de algunos referentes libertarios: “Muchos han optado por el camino del ataque y la crítica liviana, que no le resuelve la vida a la gente”.

Finalmente, se mostró escéptico respecto al diálogo entre provincia y Nación: “Lo veo muy difícil porque hasta ahora el gobierno nacional sólo ha enviado adelantos de coparticipación para cubrir gastos corrientes. Temas centrales como la derogación del decreto, la devolución del puerto y la reactivación de la obra pública no se han resuelto. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados ni nos vamos a callar la boca”.