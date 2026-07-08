Mañana habrá Peña por el Día de la Independencia en el Club San Martín

Rio Grande 08/07/2026.- Organizada por Provincia Grande, la Peña por el Día de la Independencia se realizará este jueves 9 de julio, desde las 20:30 horas, en el Club San Martín, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a artistas locales, grupos de música en vivo y cuerpos de danza folklórica, en una noche pensada para compartir en comunidad y celebrar nuestras tradiciones.

Durante la jornada se presentarán La Cruza Folk, Cristian Tejerina y su conjunto, Lengal, Herencia, Nuna Sonqo, el Grupo de Danzas Folklóricas “Mercedes Sosa” y el Grupo Coreográfico “Atahualpa”.

Además, el buffet estará a cargo de alumnos de los últimos años y clubes de diversas disciplinas, quienes ofrecerán distintas opciones gastronómicas a precios populares.

La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de una noche de música, danza y encuentro en el marco del Día de la Independencia.