Mañana habrá Peña por el Día de la Independencia en el Club San Martín

La propuesta reunirá a artistas locales, grupos de música en vivo y cuerpos de danza folklórica, en una noche pensada para compartir en comunidad y celebrar nuestras tradiciones.
Durante la jornada se presentarán La Cruza Folk, Cristian Tejerina y su conjunto, Lengal, Herencia, Nuna Sonqo, el Grupo de Danzas Folklóricas “Mercedes Sosa” y el Grupo Coreográfico “Atahualpa”.
Además, el buffet estará a cargo de alumnos de los últimos años y clubes de diversas disciplinas, quienes ofrecerán distintas opciones gastronómicas a precios populares.
La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de una noche de música, danza y encuentro en el marco del Día de la Independencia.