Luque participó de reunión con representantes de la Unión Europea para impulsar ley de hidrógeno verde, junto Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego 06/07/2026.- El diputado sostuvo que existe un amplio consenso político para avanzar con el proyecto y destacó el trabajo conjunto que llevan adelante legisladores patagónicos para promover una nueva matriz productiva frente al escenario que atraviesa la actividad petrolera. Además, destacó que legisladores nacionales de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego vienen impulsando la propuesta de manera conjunta, «sin diferencias políticas», con el objetivo de potenciar las oportunidades que ofrece la Patagonia para la producción de hidrógeno verde.

Llamó la atención de este medio que en la nota se mencione a Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que de Santa Cruz, no sabemos demasiado al respecto, pero en Tierra del Fuego, desde hace años, que no se mueve un expediente al respecto, ninguno de los proyectos anunciados tuvieron continuidad, al menos en los últimos 5 años.

GENERAR CONSENSOS

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que «si nos unimos esta ley es posible y muy positiva para Chubut», al remarcar la importancia de generar consensos para avanzar con una normativa que establezca las condiciones necesarias para el desarrollo de esta industria en la Argentina.

«Pocos tratamientos son tan transversales entre partidos políticos como éste: la necesidad de generar, de una vez por todas, una ley que marque las condiciones para desarrollar hidrógeno verde en la Argentina», expresó Luque al referirse al proyecto.

En ese marco, señaló que durante el encuentro con representantes de la Unión Europea se trabajó para obtener apoyo internacional a la iniciativa, en un contexto donde la demanda por energías limpias adquiere cada vez mayor relevancia.

SIN DIFERENCIAS POLITICAS

Además, destacó que legisladores nacionales de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego vienen impulsando la propuesta de manera conjunta, «sin diferencias políticas», con el objetivo de potenciar las oportunidades que ofrece la Patagonia para la producción de hidrógeno verde.

Para el diputado nacional Juan Pablo Luque, el desarrollo de esta actividad puede representar «la gran reconversión productiva que hace décadas escuchamos como necesaria», y sostuvo que, frente al contexto que atraviesa la actividad petrolera, avanzar en energías alternativas «hoy se torna obligatorio».

El diputado consideró que Chubut reúne condiciones para convertirse en una de las principales provincias productoras de hidrógeno verde, un recurso que aparece como una de las grandes apuestas de la transición energética a nivel mundial.

Fuente: El Chubut