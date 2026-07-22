Los trabajadores registrados perdieron 4,2% de poder adquisitivo en nueve meses

Argentina 22/07/2026.- Los haberes formales aumentaron 1,8% en mayo, por debajo de la inflación del 2,1%. Desde septiembre acumulan una pérdida real del 4,2%, mientras también retrocede el empleo registrado.

Los salarios de los trabajadores registrados volvieron a perder frente a la inflación en mayo y acumularon su octava caída real en los últimos nueve meses. Los ingresos formales aumentaron 1,8% durante el quinto mes de 2026, mientras que el Índice de Precios al Consumidor avanzó 2,1%.

La evolución interrumpió la leve recuperación observada en abril y extendió el deterioro iniciado en septiembre. Desde entonces, los salarios registrados acumularon una pérdida del 4,2% en términos reales, de acuerdo con cálculos realizados sobre la base de datos oficiales.

La caída se produjo pese a la desaceleración de los precios. Aunque la inflación mensual comenzó a mostrar registros más moderados, los aumentos salariales continuaron sin alcanzar para recomponer plenamente el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

Los salarios privados y públicos quedaron debajo de la inflación

Los ingresos de los asalariados privados registrados aumentaron 2% en mayo, mientras que los salarios del sector público avanzaron 1,5%. Dentro del empleo estatal, los haberes nacionales subieron 1,9% y los provinciales, 1,4%.

En los primeros cinco meses del año, los salarios privados registrados acumularon un incremento nominal del 12,3%, frente a una inflación del 14,7%. Esto representó una pérdida del 2,1% en su capacidad de compra.

Los salarios públicos aumentaron 13,7% durante el mismo período y registraron una caída real del 0,9%. Dentro de este grupo, los trabajadores provinciales tuvieron una suba nominal del 14,1%, mientras que los nacionales alcanzaron un 12,4%.

La comparación interanual también mostró retrocesos. Los empleados del sector público nacional perdieron 7,3% de poder adquisitivo; los provinciales, 3,2%; y los asalariados privados registrados, 2,9%. En promedio, los ingresos de los trabajadores formales quedaron 3,4% por debajo del nivel de un año atrás.

La pérdida salarial desde noviembre de 2023

Al comparar los ingresos actuales con los de noviembre de 2023, los salarios registrados acumularon una caída real promedio del 8,7%.

La contracción fue más pronunciada entre los trabajadores públicos, cuyos haberes quedaron 17,8% por debajo de aquel nivel. En el sector privado registrado, la pérdida acumulada alcanzó el 3,6%.

Los datos muestran que la moderación de la inflación no derivó todavía en una recuperación sostenida de los ingresos. Para que los salarios mejoren en términos reales, sus incrementos deben superar de manera continuada el avance de los precios.

También cayó el empleo registrado

El deterioro salarial se combina con una reducción del empleo formal. En abril se perdieron 28.736 puestos registrados en términos desestacionalizados, lo que marcó la undécima caída mensual consecutiva y llevó el indicador a su menor nivel en cuatro años.

Entre los asalariados se eliminaron 8.403 empleos. La caída se concentró en el sector privado, que perdió 11.673 puestos, mientras que el empleo público sumó 2.816 y el trabajo en casas particulares incorporó 409.

También disminuyó la cantidad de trabajadores independientes inscriptos. Durante abril se registraron 4.107 bajas entre los autónomos, 11.091 en el monotributo y 5.135 en el monotributo social.

Desde noviembre de 2023, la cantidad de empleos asalariados registrados se redujo en 329.667 puestos. En el conjunto integrado por monotributistas, autónomos y monotributistas sociales, la disminución llegó a 576.033 inscriptos.

Fuente: GLP