LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE EMPRENDER TDF PARA CELEBRAR EL DÍA DEL AMIGO

Tierra del Fuego 09/07/2026.- Este sábado 11 y domingo 12 de julio, de 14 a 19 h., vuelve Emprender TDF con una edición especial por el Día del Amigo, una propuesta para disfrutar, recorrer y compartir en comunidad, acompañando el trabajo de emprendedores y emprendedoras fueguinas.

La feria se realizará en Tolhuin, en el Colegio Trejo Noel (Santiago Rupatini N.º 379), y en Ushuaia, en el SUM de la Escuela Provincial N.º 13 (Gobernador Paz N.º 1811).

Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer los stands de emprendedores, artesanos, manualistas y productores gastronómicos, donde encontrarán una gran variedad de productos locales e ideas para regalar en esta fecha especial.

Además, quienes todavía estén completando su álbum podrán acercarse a intercambiar figuritas y compartir un momento con otros coleccionistas.

La propuesta también incluirá presentaciones de los talleres de la Dirección del Centro Popular de Cultura. En Ushuaia se presentarán los grupos de Ritmos, Ritmos Urbanos Saveria, Tango del Sur, Estudio de Baile New Dance y el grupo de folclore Añoranzas. En tanto, el domingo 12 de julio, en Tolhuin, se presentará el Coro de Adultos Mayores de la Secretaría de Adultos Mayores y del Centro de Jubilados Tolwen, dirigido por el profesor César Mundet.

Asimismo, durante la feria habrá un stand de Salud con acciones de promoción y prevención, donde se realizará la entrega de vitamina D y la aplicación de vacunas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de un fin de semana diferente, apoyar a los emprendedores locales y celebrar la amistad con propuestas culturales, recreativas y de cuidado de la salud.

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico economiapopulartdf@gmail.com.