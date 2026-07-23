Les cortaron el gas a más de 100 familias de Tolhuin, en Tierra del Fuego: «Tuvimos temperaturas de 18 grados bajo cero»

Tierra del Fuego 24/07/2026.- Denuncian que Camuzzi ejecutó cortes masivos en pleno invierno con avisos a través de mails, sin atención personalizada y con falta de información. El Municipio debió salir a auxiliar. En julio volvió a aumentar el servicio y restituir los medidores cuesta más de un millón de pesos, el mismo valor que un sueldo promedio familiar en la zona.

En la Argentina actual, el combo de tarifas desreguladas, ganancias extraordinarias para las empresas y sueldos que no aumentan, la situación en los hogares se vuelve crítica. La dificultad de las familias para afrontar el pago de los servicios básicos frente a la «actualización» de los cuadros tarifarios que propone el gobierno de Javier Milei va en ascenso, en pleno invierno. Es así como el impacto del incremento en las boletas de gas natural genera preocupación y angustia en el territorio nacional.

Un caso que expone como pocos el modelo actual es Tolhuin en la provincia de Tierra del Fuego. Allí, por falta de pagos ante aumentos insostenibles, la empresa Camuzzi está ejecutando cortes masivos del suministro: más de cien familias se quedaron sin gas, mientras transitan temperaturas de hasta 18 grados bajo cero. Un pedido de auxilio desde el fin del mundo.

Con un clima extremo, los ciudadanos de esta ciudad ubicada en el centro de la isla no pueden afrontar los pagos de las facturas de un servicio esencial que se han incrementado de manera progresiva. Frente a la crisis económica que atraviesa la provincia con crecimiento de desempleo, la caída del consumo nacional y el cierre de comercios que afectó especialmente a la industria de la madera y el turismo interno.

Ante este contexto, de una población de casi 10 mil habitantes, ya son más de 100 familias las que se vieron afectadas en operativos de interrupción del servicio en viviendas y comercios por acumulación de deudas impagables.

«Ya no tienen forma de pagar esos aumentos»

En diálogo con Tiempo, Ana Paula Cejas, secretaria de Gobierno municipal, explicó que “la liberación de precios que se le dio a las empresas distribuidoras de gas hizo que, en esta situación, muchas de las personas no puedan pagar. En julio tuvimos un nuevo aumento”.

La funcionaria apuntó que “hay familias que ya no tienen forma de pagar esos aumentos, y lo que sucedió también fue que la empresa despersonalizó el trato con el usuario. Entonces, todos los avisos de corte no llegaron de manera física, sino que lo hicieron a través de correo electrónico. Por ejemplo, una persona mayor, que no suele acceder a los correos o no accede a medios digitales por no tener la tecnología necesaria, se enteró del corte cuando ya se llevaron el regulador de gas de su domicilio”.

Ante el pedido de contención de los vecinos, desde el municipio afimaron que se están tomando medidas de asistencia bajo la modalidad de subsidios económicos para cancelar deudas y facilitar la reconexión. Además, se provee leña mediante un programa que asiste activamente a unas 75 familias.

“Si esta situación persiste por mucho tiempo más no vamos a poder sostener esta inversión social porque las partidas presupuestarias no van a dar abasto teniendo en cuenta que la municipalidad también se esta haciendo cargo con fondos propios de obras de las que se retiró el gobierno nacional”, advirtió la funcionaria.

Y agregó que la ayuda depende de cada situación familiar: “Tuvimos temperaturas de 18 grados bajo 0 y había personas que llevaban 2 días de corte de gas, incluso con quita del regulador”.

Por esta razón, desde la Comuna señalan que la problemática se agrava a la hora de pedir la restitución del servicio, lo que implica una suma de dinero (más de un millón de pesos) que excede el ingreso de los lugareños, entre la revisión de planos y conexiones que requieren de la supervisión de gasistas matriculados.

En búsqueda de soluciones para los tolhuinenses

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, autoridades del área de Desarrollo Social del municipio se reunieron con el Defensor Público oficial federal de Tierra del Fuego, José Bongiovanni, para articular acciones con el fin de acompañar a las familias afectadas. Cejas remarcó que “la situación económica obliga a muchas familias a elegir entre comer o pagar el gas, y los cortes de gas en este clima ponen en riesgo la vida”.

Bongiovanni remarcó a este diario que, desde su función dentro del Ministerio Público de Defensa de la Nación, la prioridad es proteger los derechos humanos de los ciudadanos: “Tomamos conocimiento de una situación concreta que va más allá de los cortes por falta de pago, ya que advertimos -en diferentes recorridos que realizamos- una modalidad de cortes con falta de información a usuarios vulnerables que no llegan a pagar el gas”.

Muchos de ellos tienen dentro de sus viviendas personas mayores, otras con enfermedades terminales, niños menores de edad que debieron dejar de concurrir a la escuela tras enfermarse por falta de calefacción: «Desde el punto de vista de los derechos humanos, tanto para el respeto de la salud y la vida digna se exige que los servicios públicos sean continuos y asequibles”, añadió el magistrado federal, que ya presentó oficios ante Camuzzi y Enargas.

El reclamo está focalizado en las formas en cómo se llevan adelante los cortes de gas y el hecho de que no haya personas responsables que puedan dar respuestas físicamente frente al problema. En Tolhuin hay una oficina de la empresa que atiende sólo los días martes.

“Esto nos habla de una situación grave en un lugar que tiene la situación económica deprimida, sobre todo en esta época del año, que además se erige como problemática contradictora porque somos productores de gas. Estamos tratando de iniciar un camino de recopilación de información para poder sentar a las partes para que busquen alternativas”, consideró.

Entre los casos que se atienden hay personas que poseen deudas de entre 300 o 400 mil pesos. La angustia crece porque son vecinos cuyo grupo familiar tiene ingresos que arañan el millón de pesos y además arrastran deudas con otros servicios como la luz.

Fuente: Tiempo Argentino