LAPADULA PRESENTÓ UN PROYECTO PARA PROTEGER COMO ACTIVO ESTRATÉGICO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA

Rio Grande 28/07/2026.- El legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, presentó un proyecto de ley para proteger las tierras rurales consideradas estratégicas para la soberanía, el ambiente, los recursos naturales y el desarrollo de Tierra del Fuego.

La iniciativa parte de una definición central: el territorio provincial no es solamente un bien económico. Es el espacio donde se ejerce la soberanía, se desarrollan las comunidades, se administran los recursos naturales y se proyecta el futuro de las próximas generaciones.

“Tierra del Fuego tiene una posición geopolítica única. Somos una provincia bicontinental, puerta de entrada a la Antártida y parte de un territorio sobre el cual la Argentina mantiene un reclamo permanente e irrenunciable de soberanía”, expresó Lapadula.

El proyecto propone un régimen especial para aquellas tierras que, por su ubicación o por su valor ambiental, hídrico, productivo, científico, energético o geopolítico, sean consideradas activos territoriales estratégicos.

Las operaciones que puedan comprometer estos activos deberán atravesar una evaluación técnica. Cuando se encuentre afectado el interés público provincial, será necesaria la aprobación de los dos tercios de la Legislatura.

Para ello, se propone crear un comité integrado por organismos provinciales, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el CADIC-CONICET, que analizará el impacto ambiental, territorial, hídrico y estratégico de cada operación.

También se plantea la creación de un registro que permitirá identificar a los titulares, beneficiarios finales y responsables del control efectivo de las tierras estratégicas.

“No buscamos intervenir sobre cualquier operación, sino proteger aquellos sectores que resultan fundamentales para la soberanía, los recursos naturales y el futuro de nuestra Provincia”, señaló el legislador fueguino.

El proyecto contempla una protección especial para áreas naturales protegidas, bosques nativos, turberas, humedales, reservas hídricas, cabeceras de cuencas, áreas costeras, sitios científicos y sectores vinculados con la defensa nacional.

“Defender el territorio es una responsabilidad permanente del Estado. No existe una verdadera política de recursos naturales si la Provincia no puede decidir sobre el territorio donde esos recursos se encuentran”, concluyó Lapadula.lapadula tierras