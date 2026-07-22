Lapadula llamó a poner límites para proteger las tierras en la provincia

Tierra del Fuego 22/07/2026.- En declaraciones radiales, el legislador de Provincia Grande vinculó la venta de terrenos estratégicos con la intención del Gobierno nacional de eliminar las restricciones a la extranjerización de tierras.

El legislador provincial, Matías Lapadula, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de poner a la venta terrenos públicos ubicados en sectores estratégicos de Río Grande, Ushuaia y en el resto de la provincia.

Consideró que estas operaciones no pueden analizarse de manera aislada y las relacionó con el proyecto que busca eliminar las restricciones nacionales para la compra y tenencia de tierras por parte de personas y capitales extranjeros.

Lapadula sostuvo que, aunque el Gobierno nacional tiene facultades para disponer de sus propiedades, la Provincia y los municipios cuentan con herramientas para regular qué uso podrá darse a esos terrenos.

“Si hay alguien que quiere hacer un negocio inmobiliario con determinados terrenos, en este caso el Gobierno nacional, me parece que legislar sobre el uso de suelo y sobre todos estos terrenos es muy importante para que esos negocios inmobiliarios que parece que quieren llevar adelante no sean posibles”, afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo que lleva adelante el Municipio de Río Grande para avanzar en una ordenanza de ordenamiento territorial que defina el crecimiento y los usos del suelo de la ciudad durante las próximas décadas.

“No podemos oponernos desde la propiedad, pero sí desde el uso que se le va a dar a esos terrenos”, explicó.

El legislador también advirtió sobre el riesgo de desprenderse de bienes estratégicos y avanzar en la extranjerización del territorio.

“La tierra es algo que no se produce, no va a haber más. No vamos a tener más territorio. Entonces, vender el territorio, extranjerizar nuestros campos, nuestros lagos, la verdad que es sumamente preocupante”, expresó.

Para el representante de Provincia Grande, se trata de bienes irrecuperables ubicados en lugares estratégicos, por lo que reclamó avanzar en regulaciones locales y provinciales que impidan que su venta termine habilitando grandes negocios inmobiliarios.