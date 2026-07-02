LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS AMBIENTALES, CULTURALES Y EDUCATIVAS LLEVÓ ADELANTE TAREAS PARTE DEL OPERATIVO INVIERNO

Rio Grande 02/07/2026.- En el marco del Operativo Invierno que la Municipalidad de Ushuaia impulsa, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas llevó adelante tareas de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

Dichas actividades, que comprendieron a personal del área de Ambiente, abarcaron la limpieza de veredas y aplicación de sal en el circuito prioritario complementando el trabajo de maquinaria vial que la Municipalidad de Ushuaia realiza durante el Operativo Invierno 2026.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, detalló que “esto es parte de un trabajo articulado entre todas las áreas de la Municipalidad por el Operativo Invierno, realizando desde el área de Ambiente tareas de limpieza y despeje en las veredas de distintos edificios públicos para asegurar que las y los vecinos puedan desplazarse de forma segura”.